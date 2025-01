Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 18 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

hoje AGORA Mini palavras cruzadas Foi difícil para mim. Se você viu ou está familiarizado com um novo filme de viagem de Will Ferrell, saberá pelo menos duas das respostas. Mas se você não tiver certeza, continue lendo para obter as respostas. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 18 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Uma pista: ele trabalhou no Microsoft Word

Resposta: ESCRITO

6 Uma pista: com 14-Across, escritor de comédia fazendo uma viagem com Will Ferrell em um documentário da Netflix de 2024

Resposta: HARPER

8Uma pista: pseudônimos

Resposta: ALIAS

10Uma pista: Diretor Burton

Resposta: TIM

11Uma pista: “Oh, aí ___ de novo!”

Resposta: IGO

12Uma pista: crustáceo marinho de 10 patas

Resposta: CARANGUEJO DO MAR

14A Dica: Consulte o capítulo 6

Resposta: AÇO

15Uma pista: Como primogênito de dois filhos

Resposta: VELHO

Mini pistas e respostas

Pista 1D: “___ tudo o que há para fazer!”

Resposta: É ISSO

Pista 2D: jogadores da Ivy League em Connecticut

Resposta: YALIES

Pista 3D: Homem ou Mandril

Resposta: PRIMATAS

Faixa 4D: Organização. preocupado com ar e água limpos

Resposta: EPA

Pista 5D: Desejado

Resposta: DESEJADO

Pista 7D: Divirta-se generosamente (com)

Resposta: DAR

Pista 9D: Não beba álcool

Resposta: SÓBRIO

Clue 13D: imagem colecionável de desenho animado vendida na Disney World

Resposta: CEL

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.