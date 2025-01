Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 2 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

Achei que meu nome, embora escrito de forma diferente, tivesse aparecido no New York Times. Mini palavras cruzadas hoje, mas eu estava errado. Quero dizer, uma palavra de quatro letras que começa com G e significa “rajada de vento”? Sou GAEL, mas pensei que tinha que ser GALE. Tirei um pouco do vento dos meus vendavais, ou seja, velas, quando descobri que a resposta era uma palavra G de quatro letras completamente diferente. Se você está preso em alguma das pistas hoje, acreditando que é o seu nome ou não, nós temos as respostas. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 2 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1A dica: rajada de vento

Resposta: explosão

5Uma pista: Newton, que introduziu o problema dos três corpos

Resposta: ISAAC

7. Uma pista: estilo de dança cubana

Resposta: RUMBA

8Uma dica: é hora de ligar para a parteira

Resposta: TRABALHO

9Uma pista: país que faz fronteira com o Vietnã

Resposta: LAOS

Mini pistas e respostas

Pista 1D: “O ___ da tatuagem do dragão”

Resposta: MENINA

Pista 2D: pedido padrão do restaurante, com “o”

Resposta: USUAL

Faixa 3D: estilo de dança afro-brasileira

Resposta: SAMBA

Pista 4D: Proibida

Resposta: TABU

Pista 6D: Ford Focus?

Resposta: CARROS

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.