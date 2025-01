Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 21 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands, Connections e Connections: Sports Edition do New York Times.

Ele AGORA Mini palavras cruzadas A faixa que me deixou perplexo hoje foi 4-Down, “Aqueles que trabalham com metros e pés”. Então… pessoas que medem coisas? Arquitetos? Designers? Até mesmo as mini palavras cruzadas bastante simples gostam de enganar você, e essa pista se refere a um tipo completamente diferente de metros e pés. Sinto que deveria ter sabido disso enquanto estudava inglês, mas é verdade que a faculdade foi há muito tempo. Precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections, Connections: Sports Edition e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As mini palavras cruzadas completas para 21 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Dica: um pouco molhado

Resposta: MOLHADO

5Dica: Distante

Resposta: ALTO

7Uma pista: Criatura em um barco salva-vidas com Pi, em “Life of Pi”

Resposta: TIGRE

8Uma pista: menos de 90°

Resposta: AFIADO

9Uma dica: “O que ___ há de novo?”

Resposta: MAIS

Mini pistas e respostas

Faixa 1D: O que não foi processado se for bruto

Resposta: DADOS

Clue 2D: Personagem subindo pelo espelho

Resposta: ALICE

Pista 3D: Magnata

Resposta: magnata

Pista 4D: Quem trabalha com metros e pés?

Resposta: POETAS

Faixa 6D: Gratuita

Resposta: GRÁTIS

Como jogar mais Mini palavras cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.