Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 23 de janeiro

Ele AGORA Mini palavras cruzadas Isso realmente me deixou perplexo com 6-Across. “EU, em uma direção” faz sentido agora que sei a resposta, mas na época fiquei pensando em alguém endereçando uma carta para “mim” e não resolvi a pista. Finalmente, completei o resto do quebra-cabeça e DUH, aí estava a resposta. Precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections, Connections: Sports Edition e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 23 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Dica: “É apenas ___” (resposta a um mau perdedor)

Resposta: JOGO

5Uma dica: Aqui vão alguns conselhos!

Resposta: SETA

6Uma pista: EU, em uma direção

Resposta: MAINE

7Uma pista: esgrima com espadas nos Jogos Olímpicos

Resposta: espadas

8Dica: Eles cabem um dentro do outro, como copos medidores

Resposta: NINHO

Mini pistas e respostas

Pista 1D: Sabor Doce Roxo

Resposta: UVA

Pista 2D: Carneiro do Zodíaco

Resposta: ÁRIES

Pista 3D: pintor francês de “Nenúfares”

Resposta: MONET

Pista 4D: Os companheiros de equipe dos Rams

Resposta: OVELHAS

Pista 5D: Última palavra de graça

Resposta: AMÉM

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.