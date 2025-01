Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 26 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands, Connections e Connections: Sports Edition do New York Times.

RIP, Pee-wee Herman. Lembrem-se do Álamo, pessoal.

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 26 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

Faixa 1A: Instrumento na seção rítmica de uma banda

Resposta: BAIXO

5Uma pista: o nome Jane Doe, por exemplo

Resposta: ALIAS

7 Uma pista: a lendária atriz Greta

Resposta: GARBO

8Uma dica: quadro de manicure

Resposta: EMERI

9Uma pista: Singular

Resposta: SOLITÁRIO

Mini pistas e respostas

Pista 1D: O “pão” para um sanduíche de café da manhã, muitas vezes

Resposta: BOLSOS

Pista 2D: Marco do Texas onde Pee-Wee Herman pergunta “Onde fica o porão?… Não vamos ver o porão?”

Resposta: POPLAR

Trilha 3D: Som de uma ambulância

Resposta: SEREIA

Clue 4D: Uma certa espada escrita no estilo britânico

Resposta: SABLE

Pista 6D: base de missô

Resposta: SOJA

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem.