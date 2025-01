Respostas das palavras cruzadas do NYT Mini hoje em 24 de janeiro

Pesquisando O mais recente Mini resposta da faixa de pedestres? Clique aqui para obter as sugestões de mini crucigramas de hoje, bem como nossas respostas e sugestões diárias para Wordle, Strands, Connections and Connections: Sports Edition of the New York Times.

Ele Agora mini palavras cruzadas Ele tem uma resposta de piada de pai de verdade hoje. O 2-Down deseja que você identifique um botão emergente, mas se você estiver pensando em um botão de um dispositivo ou dispositivo, pense novamente. É um tipo de gemido. Você precisa de mais ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se você precisar de algumas dicas e orientações para resolução diária, consulte nossos conselhos sobre mini palavras cruzadas.

O Mini Crosswords é apenas um dos muitos jogos da coleção do Times Games.

Vamos para essas pistas e respostas dos mini crucigramas.

A MINI PORDA DE NYT FULL de 24 de janeiro de 2025. Captura da tela NYT/CNET

Mini através de faixas e respostas.

1A Faixa: Bowser na Mario Games, por exemplo

Resposta: Chefe

5 Uma faixa: é feito para medir

Resposta: governante

7 Uma faixa: empresa de videogame que leva o termo do jogo de tabuleiro

Resposta: Atari

8 Uma faixa: exercício semelhante a um abdominal

Resposta: situação

9 Uma faixa: mensagem indesejada em uma folha qualificada

Resposta: Olhe

Mini faixas e respostas

1d faixa: palavra antes dos dedos ou pregos

Resposta: Brass

Faixa 2D: botão emergente?

Resposta: fora

Trilha 3D: material de ardósia clássico

Resposta: Pizarra

Faixa 4D: forma concentrada de muitos cosméticos

Resposta: soro

Pista 6D: Pronto para comer, como uma fruta

Resposta: Maduro

Como jogar mais mini palavras cruzadas

Ele Seção de Jogos do New York Times Oferece muitos jogos on -line, mas apenas alguns são gratuitos para que todos possam jogar. Você pode reproduzir as mini palavras cruzadas do dia atual gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção de jogos do Times para reproduzir arquivos mais antigos nos arquivos.