Revelado: as mulheres enfrentam um risco muito maior de locais longos, mas por quê?

Sobre 5% das pessoas que captura coqueiros tem sintomas duradouros. Nessas pessoas, a perda de odor, tontura, fadiga e outros sintomas de características são confortáveis ​​pode persistir por meses após a doença inicial. No entanto, mesmo cinco anos após o início da pandemia cocovada, ainda não sabemos por que algumas pessoas se desenvolvem por muito tempo e outras não.





Mas um estudo recente nos aproxima de entender que arrisca o maior risco de desenvolver um longo covid. O estudo revelou que as mulheres têm um risco muito maior Desenvolver um longo covid em comparação aos homens.





Publicado na Jama Network Open, o documento estudou os sintomas do longo covid em 12.276 adultos. Cada participante teve um Covid pelo menos seis meses antes. Usando um questionário, os participantes deram informações sobre seus sintomas atuais, permitindo que os pesquisadores identifiquem aqueles que são longos.





Enquanto Pesquisa anterior Também descobriram um risco longo de um risco muito longo nas mulheres, esses estudos tinham um pequeno tamanho de amostra e não levaram em consideração certos fatores que podem ter distorcido os resultados.

O novo estudo levou em consideração esses vários fatores em sua análise, em particular idade, raça, status de vacinação de um participante e se eles tivessem outros problemas de saúde. Isso lhes permitiu calcular melhor os riscos de desenvolver uma longa coide para homens e mulheres.





Seus resultados indicaram que as mulheres tinham 31% mais chances de desenvolver um covid longo que os homens.





Quando é quebrado pela idade, essa diferença desapareceu em pessoas de 18 a 39 anos. No entanto, o risco foi ainda maior em mulheres de 40 a 54 anos, que apresentaram um risco 48% maior de desenvolver a condição em comparação com os homens. Mulheres acima de 55 tinham um risco 34% maior de desenvolver um longo covid.





Curiosamente, essa observação é contrária aos dados sobre a gravidade da infecção com o coco, o que mostra que os homens têm maior probabilidade de desenvolver sintomas graves. Eles fazem as pazes Dois em cada três mortos.





Embora os pesquisadores atualmente não saibam por que as mulheres correm um risco maior de muito simultâneo, as diferenças na maneira como os sistemas imunológicos de homens e mulheres reagem ao Covid podem ser um fator.





Diferenças imunológicas

O sistema imunológico é um sistema fascinante e complicado, com muitos tipos diferentes de células, cada um com um papel específico na luta contra a infecção.





Por exemplo, as células B produzem anticorpos que têm como alvo infecções, enquanto os monócitos não convencionais regulam a função imunológica e eliminam células mortas e danificadas. Nossas células T citotóxicas matam células infectadas com o vírus, enquanto as células T auxiliares ajudam a ativar outras células imunes e relatar que há um problema.





Mas a proporção e o tipo de células imunológicas que circulavam no corpo podem diferir de acordo com o sexo e a idade.





Por exemplo, mulheres idosas têm proporções mais baixas de Células T citotóxicas e auxiliaresporcentagens mais altas de células B ativadas e um número total maior de monócitos não clássicos Comparado aos homens e mulheres mais jovens.





Pessoas com longo também tem um número mais alto Monócitos não convencionais e células B mais ativadas em comparação com aquelas que não tiveram por muito tempo. Como as mulheres mais velhas já têm uma proporção maior desses tipos de células antes mesmo de uma infecção, é possível que isso explique por que elas correm o maior risco de desenvolver um longo cocovan.





Mas essas não são as únicas diferenças nas funções imunológicas em mulheres que podem explicar seu maior risco de muito covídeo.





As mulheres geralmente têm um Resposta imune mais intensa para infecções que homens – Incluindo Covid. Essa resposta mais intensa pode ser levada principalmente em consideração por diferenças hormônios E o fato de as mulheres terem dois cromossomos x.





Em particular, o hormônio do estrogênio desempenha um papel vital no controle do sistema imunológico. Esturogênio Ajuda a contribuir para a melhor resposta imune que ocorre quando uma pessoa desenvolve uma infecção. A queda grave no estrogênio que ocorre durante a menopausa também pode explicar por que as mulheres são mais sensível infecção mais sustentável e doenças.





Neste recente estudo do JAMA, mulheres e mulheres peri-menopausa que chegaram à menopausa estavam em maior risco de desenvolver um coco longo. Isso sugere que os estrogênios podem ser um fator contribuinte.





Depois de combater uma infecção, as células imunes devem morrer – parando danos prolongados e descontrolados ao corpo. Embora a resposta imune mais intensa do que as mulheres tenha uma infecção possa ser benéfica para reduzir a gravidade inicial dos códigos de infecção, essa resposta imune persistente e aumentada e qualquer dano causado ao corpo pode Aumentar a possibilidade do longo cocovan que ocorre.





Sabe -se que essas respostas imunes prolongadas e mais altas promovem o desenvolvimento de doenças autoimunes – onde o sistema imunológico do corpo ataca. As mulheres têm uma maior prevalência de muitas condições autoimunes, em particular artrite reumatoide,, O sjogren E Esclerose das placas.





Embora a Covid não seja uma doença auto -imune, os autoanticorpos (proteínas liberadas pelas células B que atacam as próprias células e tecidos do corpo) foi encontrado em pessoas com um longo coide. Esses anticorpos promovem sintomas longos covorados. Talvez as mulheres estejam mais em risco de locais longos pelas mesmas razões do que mais correm o risco de desenvolver uma doença auto -imune.





Os resultados deste estudo recente aumentam nossa compreensão do longo coide – apontando para quais grupos correm maior risco de desenvolver a condição. Não há mais trabalho para explorar as diferenças na duração do cocvid, de acordo com o sexo e a idade – e os mecanismos que desencadeiam um longo cocovan para começar.

Graças à compreensão de quem e razão de tempo, isso pode possibilitar o desenvolvimento de novos tratamentos.

Helen McGettrickLeitor em inflamação e biologia vascular, Universidade de Birmingham E Jonathan LewisPesquisador, Escola de Imunidade e Infecção, Universidade de Birmingham

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.