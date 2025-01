Sabemos que gastar muito tempo sentado não é bom para nós, mas quanto exercício é necessário para combater os efeitos negativos na saúde para sentar o dia todo?

A pesquisa sugere cerca de 30 a 40 minutos por dia de construção de um suor deve fazê -lo.





Até 40 minutos de atividade física com intensidade moderada em vigorosos “todos os dias é quase a quantidade certa para equilibrar 10 horas de sessão, diz a pesquisa – embora qualquer quantidade de exercício ou mesmo em ajuda em uma determinada medida.





Isso se baseia em um estudo de metanálise publicado em 2020 analisando nove estudos anteriores, envolvendo um total de 44.370 pessoas em quatro países diferentes que carregavam uma forma de rastreador de fitness.

A análise revelou que o risco de morte entre pessoas com um estilo de vida mais sedentário aumentou à medida que o tempo gasto em atividades de intensidade física para vigorosa diminuiu.





“Em indivíduos ativos que fazem cerca de 30 a 40 minutos de intensidade física em atividade física vigorosa, a associação entre o alto tempo sedentário e o risco de morte não é significativamente diferente daqueles que têm pequenas quantidades de tempo sedentário”, explicou os pesquisadores em seus papel.





Em outras palavras, coloque certas atividades razoavelmente intensivas – ciclismo, caminhada rápida, jardinagem – podem reduzir o risco de morte no início do link pode ser visto nos dados levantados por vários milhares de pessoas.





Embora meta -analisados ​​como esse sempre exijam jonins de pontos desenvolvidos através de estudos distintos com diferentes voluntários, escalas de tempo e condições, o benefício dessa pesquisa em particular é que ela se baseava em dados relativamente objetivos de roupas portáteis – não os dados – descontinuado pelos participantes.





Na época, o estudo foi publicado em paralelo com o lançamento de Organização Mundial da Saúde 2020 Diretrizes Globais sobre atividade física e comportamento sedentárioreunidos por 40 cientistas em seis continentes. O British Journal of Sports Medicine (BHSM) também publicou um Edição especial Levar o estudo e as diretrizes revisadas.





“Como essas diretrizes apontam, todas as atividades físicas contam e qualquer quantidade é melhor do que nada”, ” disse Emmanuel Stamatakis da atividade física e saúde da população da Universidade de Sydney na Austrália.





“As pessoas sempre podem proteger sua saúde e compensar os efeitos nocivos da inatividade física”.





A pesquisa baseada em rastreadores de fitness está em grande parte de acordo com as diretrizes da OMS 2020, que recomendam 150 a 300 minutos de intensidade moderada ou 75-150 minutos de atividade física vigorosa a cada semana para combater o comportamento sedentário.

Monte as escadas em vez de pegar o elevador, brincando com crianças e animais de estimação, participando de ioga ou dança, fazendo tarefas domésticas, uma caminhada e uma bicicleta são todos apresentados como meio de conhecer as pessoas mais ativas – e se você puder ‘gerenciar o 30 a 40 minutos imediatamente, digamos os pesquisadores, começam pequenos.





Faça recomendações em todas as idades e todos os tipos de corpo é difícil, embora o período de 40 minutos para a atividade faça parte de pesquisas anteriores. À medida que mais dados são publicados, precisamos saber mais sobre como nos manter saudáveis, mesmo que tenhamos que passar longos períodos em um escritório.





“Embora as novas diretrizes reflitam a melhor ciência disponível, ainda existem deficiências em nosso conhecimento”, ” Eu tenho um empilhado.





“Ainda não estamos claros, por exemplo, onde está o bar para” muito sentado “. Mas é uma área de busca rápida e esperamos ter respostas em alguns anos”.





A pesquisa foi publicada aquie as diretivas de 2020 estão disponíveis aquino British Journal of Sports Medicine. Mais informações são Disponível aqui.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em novembro de 2020.