RFK Recapiting, o primeiro dia de audiências de confirmação de JR em 5 pratos de levar

Robert F. Kennedy Jr. foi confrontado com uma barragem de perguntas dos senadores americanos hoje durante sua audiência de confirmação por sua nomeação para o Secretário do Ministério da Saúde e Serviços Sociais. A audiência se concentrou nos pontos de vista de Kennedy, um advogado ambiental sem treinamento médico, expressou vários problemas importantes com os quais a saúde pública dos americanos está enfrentando hoje, incluindo vacinas, doenças crônicas e programas federais de saúde, como o Medicaid. As respostas de Kennedy poderiam revelar como ele lideraria os vastos dispositivos médicos e de saúde do governo se ele fosse confirmado.

“A audiência foi um lembrete da maneira pela qual o Ministério da Saúde e Serviços Sociais é adequado e quanto a compra de áreas de saúde nas quais o Secretário em questão”, explica Jason Schwartz, professor associado de política de saúde da Escola de Yale de Saúde pública, especializada em vacinas e políticas de vacinação. “Fiquei impressionado com as questões dos senadores e democratas republicanos, as áreas onde claramente não há muita familiaridade por parte de Kennedy sobre os principais componentes do portfólio do HHS”.

Kennedy fez afirmações não suportadas e perigosas sobre fluoretação, leite cru e outros assuntos. Na audiência, o senador democrata Michael Bennet, do Colorado, também mencionou a declaração anterior não orientada de Kennedy de que a doença de Lyme era uma arma orgânica. Talvez mais especificamente, Kennedy tem frequentemente promovido afirmações falsas ou enganosas sobre vacinas, embora tentasse se distanciar de alguns deles durante o público de hoje.

“Como as perguntas (da audiência) apontaram, quase não há um crítico maior de vacinas em seu trabalho por tanto tempo”, disse Schwartz.

Aqui estão cinco pontos a serem lembrados da platéia que revela como seria a direção de Kennedy de Hhs.

Vacinas

Kennedy tem um longo arquivo de ativismo antivacina, apesar de seus próprios filhos serem vacinados. Ele tem Vacinas incorretamente no autismo e a beneficiando financeiramente esforços para revogar a aprovação de certas vacinas. Apesar dessa história, Kennedy declarou na audiência que “não era antivaccina”, mas “entidade”. Os senadores democratas imploraram para adiar. Senador Ron Wyden, do Oregon, sublinhou Kennedy Visita a Samoa Em 2019, que ocorreu meses antes de uma epidemia de sarampo que matou 83 pessoas, incluindo muitas crianças. As taxas de vacinação já estavam baixas após um incidente trágico no ano anterior, quando dois enfermeiros administraram acidentalmente a vacina ROR contra sarampo, caxumba e rubéola com um relaxante muscular, causando a morte de dois filhos. Kennedy se reuniu com defensores anti -Eavaccina durante sua visita e depois escreveu uma carta ao primeiro -ministro do país, uma sugestão de sugestão de que uma vacina “defeituosa” poderia ter causado infecções. Na confirmação da audiência, Kennedy, no entanto, recusou a responsabilidade por qualquer papel na epidemia assassina.

Durante a pandemia cocovada, Kennedy procurou Revogar a aprovação Entre as vacinas, os Cèvres economizam apenas seis meses após sua implantação. Durante a audiência, ele disse que era contra o uso de vacinas em crianças de seis anos e citou uma afirmação enganosa de que essa faixa etária não fica gravemente doente de Cavid. No entanto, os especialistas em saúde reconhecem que as vacinas provavelmente salvaram milhões de vidas, incluindo crianças.

“Os dados mostram claramente que houve muitos riscos de coco em crianças pequenas e, embora não seja tão comum em doenças graves ou morte como em idosos, ninguém parece que isso ainda não é uma saúde apresentada, e ali é uma boa razão para continuar recomendando a vacinação em crianças pequenas ”, explica Schwartz.

Medicaid

Durante a audiência, Kennedy foi questionado sobre suas opiniões sobre o Medicaid, o programa de seguro do governo que apóia Quase 80 milhões Americanos de baixa renda. (O programa foi mergulhado na incerteza ontem, quando o governo Trump anunciou um congelamento federal de financiamento que coincidiu com o portal Medicaid temporariamente offline, o que significava que as pessoas não podiam verificar o status de registro ou registro ou registro ou status de registro ou status de registro ou status de registro ou status status de registro ou status de registro ou status de registro ou status de registro ou status de registro Enviar reclamações.) Kennedy às vezes parecia confundir o Medicare e o Medicaid na audiência, diz Schwartz; O candidato disse que a maioria das pessoas estava insatisfeita com este último programa, apesar de prova clara do contrário. Quando perguntado se ele havia excluído o Medicaid, ele deu respostas indiretas declarando que seguiria o desejo do presidente Donald Trump de reformá -lo.

Aborto

No passado, Kennedy tem sido Apoie o abortoMas nos últimos meses e durante a audiência, ele parece ter mudado sua posição. Quando o senador republicano James Lankford, de Oklahoma, perguntou a ele sobre suas opiniões sobre o aborto, ele declarou que concordou com o presidente Trump que “cada aborto é uma tragédia” e que 1,2 milhão de abortos (o número estimado nos Estados Unidos em 2023) é também numeroso. Ele também disse que apoiou o ponto de vista de Trump de que os estados deveriam decidir o acesso ao aborto, mas como presidente, ele também se opôs a “abortos tardios” (que quase sempre são feitos por razões médicas) e apóia as isenções da chamada consciência ( em que um fornecedor pode optar por não fornecer atendimento ao aborto por razões religiosas).

Doença crônica

Uma grande parte da questão dos republicanos de Kennedy se concentrou em sua convicção de que o país enfrenta uma epidemia de doenças crônicas motivadas pela obesidade, comida prejudicial e um sistema de saúde quebrado. Kennedy citou uma infinidade de estatísticas sobre como as taxas de doenças crônicas, como diabetes e doenças autoimunes, e o autismo mudou, especialmente em crianças. Ele destacou alimentos processados ​​e aditivos alimentares como os principais motores dessa tendência. Certas evidências vincularam o consumo de alimentos ultra aprovados a danos à saúde, mas não sabemos o que, se necessário, as ações que Kennedy levaria como secretário do HHS para combater com ele. O presidente Trump adotou uma abordagem do governo desregulador, de modo que a idéia de que as sociedades regulatórias do HHS de seu governo ou almoços escolares não parecem prováveis.

Doenças infecciosas

Enquanto a audiência terminou, as perguntas se voltaram para as declarações anteriores de Kennedy sobre a remoção das prioridades do HHS, de doenças infecciosas para doenças crônicas. Ele teria declarado uma conferência anti -vacina em novembro de 2023 que teria dito aos Institutos Nacionais de Saúde Faça uma “pausa” estudar doenças infecciosas pelos próximos oito anos. Quando o Minnesota Tina Smith Smith perguntou: “Você pretende dar uma pausa na influenza da gripe?” – Referindo -se a uma doença que causou uma epidemia generalizada no gado americano, infectou 67 pessoas no país e matou uma – Kennedy fez a falha, dizendo que continuaria trabalhando para evitar pandemias. Sua história de vacinas opostas e outras medidas vitais de saúde sugere o oposto.

O exame de Kennedy para o Secretário do HHS deve comparecer perante outro comitê do Congresso na quinta -feira. Os senadores também têm um período para enviar outras perguntas a Kennedy antes de uma votação final.

