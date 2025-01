Riscos para a saúde ligados ao álcool, proibição de corantes vermelhos e abertura de espaços comerciais

(GRAMPO: “It Don’t Stop Here (Instrumental)”, de Nehemiah Pratt)

Rachel Feltman: Feliz segunda-feira, queridos ouvintes! Para Científico Americanode Ciência rapidamenteMeu nome é Rachel Feltman. Vamos começar a semana atualizando algumas notícias científicas que você pode ter perdido.

Na terça-feira passada, um comitê do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA divulgou um novo projeto de relatório sobre álcool. Revisão dos dados existentes apenas uma bebida por dia está associada a um risco aumentado de cirrose hepática, câncer oral e câncer de esôfago. O comité também descobriu que o consumo de álcool estava associado a um maior risco de morte por sete tipos de cancro. E esta não é a primeira vez que os efeitos do álcool na saúde chegam às manchetes em 2025: no início deste mês, o Cirurgião Geral Vivek Murthy argumentou que as bebidas alcoólicas deveriam vir com rótulos de advertência sobre o câncer.

Sobre apoiar o jornalismo científico

Se você gostou deste artigo, considere apoiar nosso jornalismo premiado, subscrição. Ao adquirir uma assinatura, você está ajudando a garantir o futuro de histórias impactantes sobre as descobertas e ideias que moldam nosso mundo hoje.

O relatório também encontrou ligações contra-intuitivas: as pessoas que bebiam uma bebida por dia tinham um risco menor de acidente vascular cerebral isquémico do que as pessoas que não bebiam uma, e as mulheres que bebiam um, dois ou três copos por dia tinham um risco menor de diabetes. Mas estas aparentes vantagens são inconsistentes. O menor risco de acidente vascular cerebral isquêmico, por exemplo, pode desaparecer se as pessoas beberem ocasionalmente quatro ou cinco porções de uma só vez. E as mulheres que consumiram duas bebidas alcoólicas por dia podem ter tido um risco global mais baixo de diabetes, mas também tiveram um risco significativamente maior de acidente vascular cerebral isquémico e doença hepática.

Portanto, os detalhes podem parecer um pouco confusos, mas a conclusão é bastante simples: você definitivamente não deveria começar a beber para melhorar sua saúde ou usar os supostos benefícios que ouviu para justificar seu consumo. A posição da Organização Mundial da Saúde é que nenhum nível de consumo de álcool é seguro para a saúde. É claro que todos nós fazemos muitas coisas que não são boas para nós por si só. Mas, a julgar por este novo relatório, deveríamos tentar estar conscientes do lugar do álcool no nosso estilo de vida em geral. Haverá sem dúvida manchetes no futuro a dizer que, por exemplo, o vinho tinto é bom para x, Sim Ou zmas essas manchetes nunca significam que você deva beber mais álcool do que bebe atualmente.

Enquanto isso, na última quarta-feira a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA proibiu o uso do corante vermelho nº 3 em alimentos, bebidas e medicamentos ingeridos. O corante, feito de petróleo, foi rejeitado para uso em cosméticos e medicamentos tópicos em 1990, depois que testes laboratoriais em roedores mostraram que ele poderia ter efeitos cancerígenos em altas doses. Os fabricantes de alimentos terão até janeiro de 2027 para reformular seus produtos sem o corante Vermelho nº 3, e as empresas que fabricam medicamentos ingeridos terão até janeiro de 2028.

Grupos de defesa entraram com uma petição ao FDA para proibir o corante vermelho nº 3 em 2022, e a agência concluiu que o corante viola a chamada Cláusula Delaney, uma parte da Lei de Alimentos, medicamentos e cosméticos que impede o FDA de permitindo qualquer aditivo que possa causar câncer em humanos ou outros animais. Mas convém salientar que, segundo relatório de Notícias estatísticaso mecanismo pelo qual o corante causa câncer em ratos machos não é realmente aplicável aos seres humanos.

(GRAMPO: “Que haja chuva”, de Silver Maple)

Feltroman: Em outras notícias de saúde pública, uma equipe de mais de 50 especialistas publicando no Lancet Diabetes e endocrinologia jornal argumentou na semana passada que o diagnóstico atual de “obesidade” estava errado. O uso do índice de massa corporal, ou IMC, como determinante da saúde está no ar há algum tempo, e esses pesquisadores sugerem focar em medições mais precisas do excesso de gordura corporal. Eles também sugerem que as pessoas que atendem à definição de obesidade, mas não apresentam nenhuma das condições que às vezes podem estar associadas ao aumento de peso, como diabetes ou doenças cardíacas, sejam colocadas em uma categoria separada das pessoas que já enfrentam esse problema. . esses problemas de saúde. Os pesquisadores dizem que isso ajudará os médicos a fornecer cuidados mais diferenciados, embora não esteja realmente claro como isso resolveria o problema existente do estigma do peso na medicina. Se você quiser saber mais sobre o impacto do preconceito de tamanho na saúde, confira nosso episódio de 8 de novembro sobre o assunto.

E agora, algum espaço. Na quarta-feira passada, um foguete SpaceX Falcon 9 foi lançado com dois novos módulos lunares a reboque. As duas sondas foram criadas por duas empresas privadas diferentes e lançadas em órbitas ligeiramente diferentes.

(GRAMPO: “A Fazenda”, de Silver Maple)

Feltroman: Um dos módulos de pouso do tamanho de um SUV vem da startup japonesa ispace. O outro vem da Firefly Aerospace, com sede no Texas. Apelidado de módulo lunar Blue Ghost, ele carrega cargas úteis para 10 experimentos diferentes da NASA. Espera-se que o Blue Ghost alcance a superfície lunar em cerca de 45 dias.

Esta não foi a única vitória no espaço comercial na semana passada. Na manhã de quinta-feira, o foguete New Glenn da Blue Origin foi lançado pela primeira vez. O estágio superior do foguete entrou em órbitao que tornou o lançamento um sucesso técnico. Mas a Blue Origin não conseguiu obter créditos extras: eles tentaram, sem sucesso, pousar o propulsor reutilizável do foguete em um navio que os aguardava no Atlântico. Mas dado que New Glenn deveria decolar originalmente em 2020, este concorrente da SpaceX provavelmente ficará feliz em levar para casa a vitória.

Voltando à SpaceX, nem tudo foi sol e arco-íris para eles na semana passada. Na tarde de quinta-feira, a empresa realizou o sétimo teste de lançamento de seu veículo Starship. O segundo estágio do megarocket, que carregava uma carga falsa de teste de satélite, explodiu alguns minutos após a decolagem. De acordo com uma postagem nas redes sociais do fundador da SpaceX, Elon Musk, algum tipo de vazamento é provavelmente a causa, e a empresa planeja fazer outro lançamento no próximo mês.

Terminaremos com algo bem selvagem. Você já pensou nas aranhas da Austrália e pensou: “Não, elas não são grandes ou venenosas o suficiente para mim”? Bem, os cientistas ajudam você.

Na última segunda-feira, pesquisadores anunciaram a descoberta de uma nova espécie de aranha teia de funil. É um parente próximo da aranha teia de funil de Sydney, conhecida por suas picadas dolorosas que podem causar doenças graves e até a morte. Esta nova espécie, que os cientistas apelidaram de “Big Boy”, pode crescer – você adivinhou –quase o dobro do comprimento de outras aranhas teia de funil e também tem presas e glândulas de veneno maiores. Então divirta-se, Austrália!

(CLIP: Tema musical)

Feltroman: É isso no resumo de notícias desta semana. Estaremos de volta com outro episódio na quarta-feira.

Ciência rapidamente é produzido por mim, Rachel Feltman, com Fonda Mwangi, Kelso Harper, Madison Goldberg e Jeff DelViscio. Shayna Posses e Aaron Shattuck dão uma olhada em nosso programa. Nossa música tema foi composta por Dominic Smith. Inscreva-se em Científico Americano para notícias científicas mais recentes e aprofundadas.

Para Científico AmericanoEsta é Rachel Feltman. Tenha uma boa semana!