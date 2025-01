Rostos expressivos tornam as pessoas mais simpáticas

Um leitor de cartão qualificado – está oculto por nuances e funcionalidades escuras mantidas o mais imóveis possível – se opõem à sua mão. Um presente muito pequeno que eles espancaram ou contendo cartas grandes poderia perder um dinheiro dolorosamente importante. Às vezes, ajuda a ter um “rosto de pôquer”.

No entanto, na vida cotidiana – durante a socialização com familiares, amigos e novos conhecimentos, por exemplo – você pode ser melhor servido deixando seus recursos sem voar. Nossa pesquisa mostra que mover seu rosto de uma maneira ou de outra, que você sorri, se pode levantar uma sobrancelha ou dobrar o nariz, pode ajudar as pessoas a aquecê -lo mais.

Em um estudo recente,, Descobrimos que as pessoas mais expressivas no rosto eram Mais apreciado Por um novo parceiro social, que poderia explicar por que os humanos evoluíram para ter rostos tão expressivos. De fato, nossa espécie é provavelmente facial mais expressiva do que qualquer outra. As pessoas produzem, em média, 101 movimentos faciais por minuto na interação social típica.

Para entender por que a expressão facial é tão benéfica, devemos primeiro enfatizar como os laços sociais cruciais são a sobrevivência humana. Ao longo de nossa história evolutiva, nossa espécie confiou nas comunidades unidas para nos alimentar, protegidos e protegidos contra predadores e estrangeiros perigosos. A gestão das relações sociais era literalmente uma questão de vida ou morte. Caso contrário, você poderia ter enfrentado o tigre sozinho nos arbustos. Qualquer habilidade ou comportamento que melhorasse a capacidade de alguém de criar e manter vítimas provavelmente persistiria em nosso pool genético e em nossos repertórios culturais durante as gerações. E nossa pesquisa sugere que a expressividade facial pode se enquadrar nessa categoria.

Em nosso estudo, 52 pessoas foram filmadas em uma interação social on -line com um pesquisador que fingiu ser outro participante. Esses diálogos ocorreram em uma plataforma de vídeo, para que as pessoas possam ver o rosto um do outro. Com o conhecimento dos participantes reais, o pesquisador orquestrou vários cenários sociais difíceis, como contar uma piada horrível ou exigir 80% de uma recompensa em uma negociação. Essas situações imitaram experiências diárias, como conflitos sociais, vergonha ou uma tentativa de causar uma boa impressão.

Ao longo, observamos como o rosto das pessoas se movia. Também obtivemos gravações de mais de 1.300 participantes em conversas de fluxo livre com outros participantes on -line (reais). O software automatizado codificou os movimentos musculares da face com pequenos esforços durante essas interações.

Curiosamente, pessoas mais agradáveis, extrovertidas ou neuróticas, medidas por um questionário, eram mais expressivas. Pessoas com esses traços de personalidade podem dedicar mais tempo e energia às interações sociais, gostem de socializar ou ter maiores preocupações do que a média na maneira como encontram outras pessoas. E esse esforço adicional pode valer a pena, descobrimos. Após essas interações, os participantes e seus parceiros sociais avaliaram como se amavam – assim como outros 176 participantes que viram videoclipes dessas pessoas. O modelo era claro: as pessoas mais expressivas no rosto eram mais apreciadas pelos outros.

Mas por que a expressividade facial melhoraria a capacidade de alguém de criar laços sociais? Imagine conhecer alguém novo e tentar determinar se eles são um bom ajuste como ANI, colega ou parceiro romântico. Você pode estar se perguntando se pode confiar neles, se eles o ajudarão ou prejudicam você – e se você pode se entender. Alguém que é mais fácil de ler pode parecer uma perspectiva mais atraente do que alguém que é mais mantido.

Nossos resultados apóiam essa interpretação. Após sua interação social, os participantes relataram seus pensamentos e sentimentos em vários momentos ao longo da troca. Mais tarde, comparamos o que as pessoas pensavam com o que os outros – que viram o vídeo desses participantes – “Leia” em seus rostos. Acontece que os participantes expressivos mais faciais realmente diferem o que estava em suas mentes através de seus rostos. E as pessoas que assistem a esses vídeos pensavam que participantes expressivos apareceu Mais fácil de ler, que está fortemente ligado à sua simpatia.

Em termos simples, ser expressivo para o rosto pode dar aos outros a sensação que eles entendem, o que eles gostam. Por sua vez, isso suporta a sugestão de que a principal função da expressividade facial é nos tornar mais previsíveis. Nosso trabalho também destaca que as expressões faciais fazem muito mais do que simplesmente comunicar emoções. Poderíamos levantar as sobrancelhas para mostrar que ouvimos com cuidado, compartilhamos um sorriso ouvido com um amigo ou usar um olhar severo para impedir alguém em seus traços. O envio desse tipo de mensagens não implica nenhum estado emocional em particular. Também descobrimos que a simpatia seguiu com a expressividade e não Uma emoção particular. Você pode adivinhar, por exemplo, que pessoas com expressões alegres são as mais apreciadas. Mas, embora expressões felizes sejam muito amigáveis, as pessoas expressivas eram mais amadas, mesmo quando elas não foi particularmente sorrindo.

Além disso, descobrimos que o nível de expressividade dos participantes não mudou entre situações ou com diferentes parceiros sociais, mesmo que as emoções específicas envolvidas tenham se movido. Isso sugere que a expressividade facial é uma característica coerente de um indivíduo, e não algo que muda de acordo com o contexto.

Essa última observação pode permitir que você se pergunte por que algumas pessoas permanecem relativamente inexpressivas em todas as situações. Em pesquisas futuras, queremos investigar esta pergunta. Para alguns, os custos de auto -revelação podem prevalecer sobre as vantagens, e pode haver caminhos alternativos para ser um parceiro social atraente.

E claramente, qualquer que seja a expressão que tendemos a ser em geral, também podemos fazer escolhas relativas ao compartilhamento mais de nós mesmos em determinadas situações. A opção de ser mais aberta e expressiva pode ser assustadora – deixe as pessoas vulneráveis ​​- mas nosso trabalho mostra que ele vem com recompensas. Então, por enquanto, achamos melhor deixar seu rosto para o pôquer na mesa de cartões.

