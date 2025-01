Sabemos que o azeite é bom para nós – acontece que as folhas também são

Azeite é sinônimo de Dieta mediterrâneae os benefícios para a saúde de ambos estão bem documentados.

Azeite reduz o risco doenças cardíacas, câncer, diabetes e morte prematura. Azeitonas também contêm muitos nutrientes saudáveis.





Hoje, acumulam-se evidências dos benefícios das folhas de oliveira para a saúde, nomeadamente graças a estudos realizados num revisão recente.





Aqui está o que há nas folhas de oliveira que pode se beneficiar do extrato de folha de oliveira.





O que há nas folhas de oliveira?

As folhas de oliveira têm tradicionalmente foi preparado como chá no Mediterrâneo e bebido para tratar febre e malária.





As folhas conter altos níveis de um tipo de antioxidante chamado oleuropeína. Azeitonas e azeite também o contêm, mas níveis mais baixos.





Em geral, quanto mais verde a folha (quanto menos amarelado for), mais oleuropeína contém. As folhas colhidas na primavera também apresentam níveis mais elevados do que as colhidas no outono, indicando que os níveis de oleuropeína diminuem à medida que as folhas envelhecem.





As folhas de oliveira também contêm outros antioxidantes, como hidroxitirosol, luteolina, apigenina e verbascosídeo.





Antioxidantes atuam reduzindo o estresse oxidativo no corpo. O estresse oxidativo danifica nosso DNA, membranas celulares e tecidos, o que pode levar a doenças crônicas como câncer e doenças cardíacas.

As folhas de oliveira são saudáveis?

UM exame e análise dados combinados de 12 estudos experimentais envolvendo 819 participantes no total. No geral, o extrato de folha de oliveira melhorou os fatores de risco de doenças cardíacas. Isso incluiu lipídios (gorduras) no sangue mais saudáveis ​​e pressão arterial mais baixa.





O efeito foi maior em pessoas que já tinham pressão alta.





A maioria dos estudos nesta revisão forneceu extrato de folha de oliveira em forma de cápsula, com doses diárias de 500 miligramas a 5 gramas durante seis a 48 semanas.





Outro exame e análise publicado no final do ano passado analisou dados de 12 estudos experimentais, envolvendo um total de 703 pessoas. Alguns desses estudos envolveram pessoas com hiperlipidemia, pessoas com pressão alta, pessoas com sobrepeso ou obesidade e alguns envolveram pessoas saudáveis.





As doses diárias foram de 250 a 1.000 mg em comprimidos ou assados ​​no pão.





Os estudos individuais da revisão mostraram benefícios significativos na melhoria do controle da glicose (açúcar) no sangue, nos níveis de lipídios no sangue e na redução da pressão arterial. Mas quando todos os dados foram combinados, não houve efeitos significativos para a saúde. Explicaremos por que isso pode acontecer em breve.





Outro adeus analisaram pessoas que tomaram oleuropeína e hidroxitirosol (os antioxidantes das folhas de oliveira). Isto revelou uma melhoria significativa no peso corporal, perfis lipídicos no sangue, metabolismo da glicose e melhorias nos ossos, articulações e função cognitiva.





Os estudos individuais incluídos testaram antioxidantes ou folhas de oliveira incorporadas em alimentos como pão e óleos de cozinha (mas não azeite). As doses foram de 6 a 500 mg por dia de extrato de folha de oliveira.





Então, o que podemos fazer com esses estudos como um todo? Eles mostram que o extrato de folha de oliveira pode ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorar os lipídios no sangue e ajudar nosso corpo a controlar a glicose.





Mas esses estudos mostram resultados inconsistentes. Isto provavelmente se deve a diferenças na forma como as pessoas tomam o extrato de folha de oliveira, quanto e por quanto tempo. Este tipo de inconsistência normalmente nos diz que precisamos de pesquisas adicionais para esclarecer os efeitos das folhas de oliveira na saúde.





Você pode comer folhas de oliveira?

Folhas de oliveira pode ser fabricado no chá ou nas folhas adicionadas às saladas. Outros sugira a moagem de folhas de oliveira em smoothies.





Porém, as folhas são amargas, devido aos antioxidantes, o que pode dificultar sua ingestão ou tornar o chá desagradável.





Extrato de folha de oliveira também foi adicionado a pão e outros assados. Os investigadores descobriram que isto melhora o nível de antioxidantes nestes produtos e as pessoas dizem que a comida tem um sabor melhor.

O extrato de folha de oliveira é tóxico?

Não, parece haver nenhum efeito tóxico relatado comer ou beber extrato de folha de oliveira.





Parece seguro até 1 g por dia, de acordo com estudos que utilizam extrato de folha de oliveira. No entanto, não existem diretrizes oficiais sobre quanto pode ser consumido com segurança.





Havia relatórios de potencial toxicidade ao tomar mais de 85 mg/kg de peso corporal por dia. Para um adulto de 80 kg, isso significaria 6,8 g por dia, bem acima da dose utilizada nos estudos citados neste artigo.





Recomenda-se que mulheres grávidas e lactantes não o consumam porque Não sei se for seguro para eles.





O que devo fazer?

Se você tem pressão alta, diabetes ou hiperlipidemia, poderá ver alguns benefícios ao tomar extrato de folha de oliveira. Mas é importante que você discuta isso primeiro com seu médico e não mude nenhum medicamento ou comece a tomar extrato de folha de oliveira antes de conversar com seu médico.





Mas há muitos antioxidantes em todos os alimentos vegetais, e você deve tentar ingeri-los em quantidade suficiente. grande variedade de alimentos vegetais em cores diferentes. Isso permitirá que você obtenha uma variedade de nutrientes e antioxidantes.

A folha de oliveira e seu extrato não serão uma panacéia para a saúde se você não comê-los alimentação saudável e siga outros conselhos de saúde.

Evangeline ManziorisDiretor do Programa de Nutrição e Ciência dos Alimentos, Nutricionista Praticante Credenciado, Universidade do Sul da Austrália

Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.