Salesforce disse para cortar 1.000 funções enquanto fundadoras vendedores para a IA

Sale Inc. É citado os empregos para o seu último ano fiscal, de acordo com uma pessoa conhecida pelo material, mesmo como empresa ao mesmo tempo, os trabalhadores de pagamento para vender os novos produtos de inteligência artificial (AI).

Mais de 1.000 funções serão afetadas por uma pessoa que pediu não identificada como uma informação para privado. Os trabalhadores do movimento poderão solicitar outros empregos para dentro, acrescentou a pessoa.

Um representante de São Francisco, de acordo com o Salesforce se recusou a comentar. Pode -se determinar que as peças estão focadas. Salesforce cerca de 73.000 trabalhadores como janeiro de 2024, com um ano fiscal encerrado.

As empresas de tecnologia cresceram reduções regulares mais usuais após uma enorme demissão de ondas no início de 2023. Até agora este ano, a Amazon.com Inc. Todos os movimentos e meta workeforces.

A Salesforce, líder software de gerenciamento de clientes criador, iniciou a contratação de ondas de vendedores para vendedores focados nos novos produtos de agentes de IA da empresa. Mas é também uma manutenção de um olhar mais próximo em manter a margem de lucro após a pressão dos investidores ativistas em 2023.

“Só porque temos um novo produto, não deseja ignorar as recomendações que temos na escala deste negócio”, disse o oficial de operações do líder Brian quando perguntado sobre o lucro da empresa, concentrou -se no evento hospedado pelo Barclays Plc em dezembro. “Estamos procurando em toda a empresa para dizer:” Onde podemos obter mais eficiências?

O Salesforce espera relatar um quarto dos quartos brincos no final de fevereiro.

© 2025 Bloomberg LP

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e auto-gerada por feed sindicalizado.)