O Samsung Galaxy A06 5G foi lançado na Índia. O mais recente smartphone 5G apresenta uma tela HD + de 6,7 polegadas com taxa de renovação de 90Hz e é executada no 6300 SoC dimensional mediado. Navios com a UI 7 baseada em Android 15 e confirmados como quatro principais atualizações do Android. O aparelho carrega a bateria de 5000mAh com ajuda de carregamento rápido de 25W. A versão 4G do Galaxy A06 é revelada no país no ano passado.

Samsung Galaxy A06 5G Preço na Índia

Galaxy A06 5G é preço Rs. 10.499 para 4 GB de RAM + modelo de armazenamento de 64 GB. Enquanto isso, a versão de armazenamento de 128 GB com os mesmos custos de RAM de Rs. 11.499 e 6 GB + 128 GB é o preço de Rs. 12.999. Está disponível em Haddes preto, cinza e verde claro.

Para comparação, a variante 4G do Galaxy A06 foi lançada em setembro do ano passado com o preço de Rs. 9.999 para 4 GB de RAM + opção de armazenamento de 64 GB. A variante de armazenamento de 128 GB com a mesma RAM foi o preço de Rs. 11.499.

Os clientes que adquirem o Galaxy A06 5G serão uma oferta de tela de auto-ano a partir de Rs. 129 por Samsung Care +.

Especificações do Samsung Galaxy A06 5G

O Galaxy A06 5G é executado na UI 7 baseado em Android 15 e confirmou para obter quatro anos de atualizações de boca e atualizações de segurança. Ele obtém uma tela HD + de 6,7 polegadas com taxa de renovação de 90Hz e sistema de aspectos 20: 9. A mobidade telefônica é um chipset MedioTek Dimension 6300 com até 6 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento. O cheiro de Áries pode ser expandido até 12 GB com um recurso RAM Plus.

Para óptica no Galaxy A06 5G, possui unidade de câmera traseira dupla, compreendendo a câmera primária de 50 megapixels e o sensor de profundidade de 2 megapixels. Possui um 8 megapixel antes da câmera e selfies e chamadas de vídeo.

O Galaxy A06 5G possui classificação IP54 contra poeira e água. Possui ajuda para 12 títulos 5G e pacotes de bateria de 5000mAh com suporte para carregamento com fio de 25W.

