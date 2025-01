Espera-se que a Samsung introduza novos smartphones apoiados por 5G na Índia. Os aparelhos Samsung Galaxy F06 5G, Galaxy A06 5G, Galaxy M16 5G e Galaxy F16 5G são vistos anteriormente no Bureau em sinais indianos no país. Qualquer pessoa antes de algum anúncio público, em auxílio dos Purepphers Purepphers e foi morar, e solicita um lançamento iminente. Enquanto isso, os telefones apareceram nos outros sites de certificação e benchmarking.

Samsung Galaxy A06 5G, F06 5G, F16 5G, M16 5G ÍNDIA Páginas de apoio agora ao vivo

As páginas de suporte Samsung Galaxy A06 5G, Galaxy F06 5G, Galaxy F16 5G e Galaxy M16 5G com números de modelo SM-A066B / DSAssim, SM-E066B / DSAssim, SM-E166P / DSe SM-M166P / DSAtualmente no site da Índia. Isso sugere que os telefones serão revelados rapidamente na Índia.

Recentemente, o Samsung Galaxy A06 5G e o Galaxy F06 5G Brick Galaxy M06 5G são vistos no banco de dados do Grupo de Interesse Especial Bluetooth (SIG). As listagens sugeriram que os telefones e suportam a conectividade 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR, Bluetooth e WLAN.

O Samsung Galaxy A06 5G apareceu anteriormente em Geekbench. Espera -se que tenha um chipset MedioTek Dimension 6300 igual a G615 MC2 GPU e 4 GB de RAM. Eu não conseguia correr no Android 15 com a pele da UI 7.0.

Enquanto isso, nas listagens da aliança Wi-Fi da Samsung Galaxy M16 5G e Galaxy F16 5G sugeriram que os aparelhos podem suportar 2,4 GHz e Wi-Fi de banda dupla de 2,4 GHz.

Marque uma variação 4G do Samsung Galaxy A06 foi lançada na Índia em setembro de 2024. O telefone vem com o rim mediado G85 SoC, a bateria de 5000mAh com 25W Wired, criando suporte e jejum com fio lateral. Ele suporta 4G duplo, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, uma tomada de áudio de 3,5 mm e o USB tipo C CoCectividid. Para a óptica, que possui unidade de câmera traseira dupla de 50 megapixels e 8, Megapixel Selfie Shooter.

