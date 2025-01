Samsung Galaxy A16 chega aos EUA por US$ 200, com 6 anos de atualizações

A Samsung está trazendo o telefone Galaxy A16 de US$ 200 e o rastreador de fitness Galaxy Fit 3 de US$ 60 para os Estados Unidos, e o A16 receberá seis anos de atualizações. Isso torna o Galaxy A16 um dos telefones de menor custo, com um compromisso de segurança e atualização de software de mais de cinco anos, o que pode ser um benefício para quem deseja comprar um telefone simples que será atualizado.

O Galaxy A16 da Samsung já foi lançado em outros territórios, mas começará a ser comercializado nos EUA em 9 de janeiro, segundo ao anúncio da empresa na quinta-feira. O telefone custa £ 129 no Reino Unido e AU$ 349 na Austrália. O telefone deste ano recebe uma ligeira atualização em relação ao A15 do ano passado, incluindo uma tela maior de 6,7 polegadas (em comparação com a tela de 6,5 polegadas do A15) com uma taxa de atualização de 90 Hz. Ele também usará o processador Exynos 1330 da Samsung, em vez de um processador Mediatek como. aquele incluído no Galaxy A15.

O Galaxy A16 parece ter um sistema de câmera semelhante ao A15, incluindo uma lente grande angular de 50 megapixels, uma lente ultra grande angular de 5 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels e uma câmera frontal de 13 megapixels. Também do ano passado haverá velocidade de carregamento com fio de 25W, bateria de 5000mAh e 128GB de armazenamento junto com 4GB de RAM. Um slot para cartão microSD permite expandir o armazenamento em até 1,5 TB.

O Galaxy A16 dá continuidade à linha de telefones básicos da Samsung, que estão entre os telefones mais populares vendidos nos Estados Unidos. O Galaxy A15 do ano passado foi classificado como o quinto smartphone mais vendido nos EUA em setembro de 2024, de acordo com uma empresa de pesquisa. Pesquisa de contrapontoatrás de quatro modelos de iPhone da Apple. em mim Análise do Galaxy A15Fiquei especialmente impressionado com a promessa de quatro anos de atualizações de software e cinco anos de atualizações de segurança, mas descobri que o desempenho do telefone era lento. Teremos que testar o Galaxy A16 para ver se seu novo processador Exynos 1330 pode acelerar as coisas, mas a promessa de uma janela mais longa de segurança e atualização de software estabelece um novo padrão de suporte entre telefones na faixa de preço de US$ 200.

Enquanto isso, o rastreador de fitness Galaxy Fit 3 é apresentado como uma maneira mais simples e econômica de monitorar o condicionamento físico e a saúde do que o Galaxy Watch 7 de US$ 300 ou o Galaxy Watch Ultra de US$ 650. A Samsung disse que o Fit 3 tem bateria de 13 dias e inclui. rastreamento de exercícios e sono, juntamente com uma opção de exibição sempre ativa e 100 mostradores de relógio digitais.