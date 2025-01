Samsung Galaxy S25 Edge com câmeras duplas apresentado no Galaxy Unpacked 2015

O Galaxy S25 Edge da Samsung foi anunciado no evento Galaxy Unpacked 2025 em San Jose na quarta-feira, culminando meses de rumores sobre a empresa trabalhando em um telefone fino. O último dispositivo a ser anunciado como parte da linha Galaxy S25 é o lançamento dos modelos Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Plus no show anual da Samsung. Embora as especificações do telefone permaneçam desconhecidas, ele foi considerado mais fino em comparação com os dispositivos Galaxy S25 de fábrica.

Samsung Galaxy S25 Borda

Anteriormente, acreditava-se que a Samsung lançaria o Galaxy S25 Edge com o apelido de Galaxy S25 Slim, mas parece que a Samsung tem planos de abandonar sua marca “Edge”. Notavelmente, o último dispositivo Samsung com este apelido foi o Galaxy S7 Edge, que foi descontinuado em fevereiro de 2016.

Perfil lateral do Samsung Galaxy S25 Edge provocado

Crédito da foto: Samsung

Mas seja qual for o nome, o novo celular é realmente fino e a principal mudança no pacote que o diferencia de outros modelos do novo carro-chefe são as câmeras. Embora todos os sorrisos da série Galaxy S25 ostentassem uma câmera traseira tripla, o novo Galaxy S25 Edge parece ter uma unidade de câmera dupla com duas lentes separadas empilhadas verticalmente na parte traseira.

Você terá uma unidade de câmera dupla no telefone

Crédito da foto: Samsung

O telefone foi anunciado em maio deste ano. Embora as especificações permaneçam desconhecidas, acredita-se que seja a resposta da Samsung ao proposto iPhone 17 Air, que há rumores de que a Apple lançará este ano como parte de sua linha iPhone 17, apresentando um perfil mais fino do que outros modelos.

Especificações do Samsung Galaxy S25 Edge (esperadas)

O Samsung Galaxy S25 Edge está equipado com uma tela de 6,66 polegadas, que deve ser semelhante ao modelo Galaxy S25+. Como o nome sugere, o telefone apresenta um perfil fino de 6,4 mm sem o módulo da câmera, enquanto mede 8,3 mm de espessura ao redor da unidade da câmera.

Opticamente, estima-se que ele possua uma unidade de câmera dupla na parte traseira, projetada por um sensor primário de 200 megapixels. Semelhante a outros modelos da linha principal da Samsung, o Galaxy S25 Edge é equipado com o chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite para o Galaxy, emparelhado com 12 GB de RAM. Ele roda em One UI 7 baseado em Android 15. Dependendo do preço, espera-se que ele fique entre o Galaxy S25 Plus e o Galaxy S25 além dos modelos da linha da empresa.