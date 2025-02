O Samsung Galaxy S25 Edge foi assediado nos resultados descompactados do Galaxy da empresa no início deste mês. Embora a gigante da tecnologia sul -coreana não seja compartilhada nenhum indivíduo do smartphone, ele parece estar listado no site de benchmarking geekbench com as principais especificações. O aparelho se juntará ao modelo de base lateral da série Galaxy S25, Galaxy S25 + e Galaxy S25 além. É visivelmente o Galaxy S25 Edge confirmado como mais fino que o restante dos telefones em uma série.

Samsung Galaxy S25 Edge aparece em Geekbench

Um annamed samsung é divertido enumeruntur O banco de dados Geekbench com o número do modelo SM-S937B. Das especificações discutidas e é provável que o número do modelo seja o Samsung Galaxy S25 Edge. Na listagem, o telefone celular recebeu uma pontuação de um núcleo de 2,806 e pontuação multi-núcleo de 8,416. Há 10,69 GB de RAM vi vi um 12 GB no papel. O dispositivo está listado para ser executado no sistema operacional Android 15.

O telefone Samsung listado apresenta um chipset Qualcomm Armv8 oitavo núcleo com o núcleo da CPU com base em 3,53 GHz. Possui dois cors do euismod com uma velocidade de relógio de 4,47 GHz e seis CORS de eficiência com 3,53 GHz. A velocidade da CPU corresponde ao chipset de elite Snapdragon 8 lançado recentemente, com as otimações da gigante da tecnologia. Pinte em um relatório de gatilho para lançado por volta de abril deste ano.

Especificações vazadas da borda Samsung Galaxy S25

De acordo com os relatórios anteriores no Smartphone Lorem, deve apresentar um perfil fino de 6,4 mm, com uma espessura do módulo da câmera para 8,3 mm. A partir das fotos da vista do evento Unpacked Galaxy, o Samsung Galaxy S25 Edge reproduzirá uma configuração de câmera traseira dupla.

Há um relatório e chega ao sensor primário de 200 megapixels, que se diz ser a câmera ângulo Ulmrawide Samsung Isocell HP2 e 12 megapixels. Provavelmente não vou um recurso lente telefoto dedicado.

Além disso, um relatório pede que o telefone celular possa ser apoiado por uma bateria de 3.900mAh. Este pequeno restante da linha Galaxy S25 com um modelo básico em uma série com uma bateria de 4.000 mAh. O homem que foi capaz de suportar as acusações com fio de 25W.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.