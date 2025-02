Samsung Galaxy S25 Edge: O que sabemos sobre o novo telefone mais fino

Galaxy S25 Edge da Samsung Zombando no final do evento descompactado da empresa, roubou o centro das atenções do resto do Alinhamento S25. Esse Edição mais fina do Galaxy S25 Também estava disponível para os participantes o verem após a nota principal, mas não estava disponível para uma olhada mais de perto.

Ele Galaxy S25 Ultra e o S25 e S25 mais regulares Ele está à venda em 7 de fevereiro e, no entanto, não temos muitos detalhes sobre esse dispositivo evasivo e mais fino, que está programado para o seu lançamento no final deste ano.

Esta história faz parte de Evento da SamsungColeção de notícias, dicas e conselhos da CNET sobre os produtos mais populares da Samsung.

Aqui está tudo o que sabemos até agora, junto com alguns rumores sobre o que poderíamos obter com a borda S25.

A borda Galaxy S25 na tela ao lado dos modelos independentes que replicam telefones semelhantes ao Galaxy S25 base. Celso Bulgatti / Cnett

Como você vê o Samsung Galaxy S25 Edge?

As dimensões reais da borda Samsung Galaxy S25 ainda não estão disponíveis, mas uma tela que mostra uma primeira olhada mostra que é notavelmente mais fina que um telefone principal padrão do Android. A Samsung deu sua primeira olhada na borda, juntamente com modelos independentes que se aproximavam da espessura típica de outros telefones.

Isso implicava que a borda S25 terá dimensões altas e amplas semelhantes aos telefones semelhantes ao Galaxy S25 padrão, mas será notavelmente mais fino. Ao contrário de outros telefones S25 com três ou mais câmeras traseiras, esta edição incluirá apenas dois, como dobrar Z Flip Series.

Não temos outras especificações no momento, mas é possível que este telefone possa poupar novamente em outros atributos para manter esse quadro mais fino.

A provocação da borda do Galaxy S25 mostra a conclusão da Samsung descompactada. Samsung

Quando o Samsung Galaxy S25 Edge chegará às lojas?

Uma data de lançamento específica ainda não foi revelada para o novo telefone, mas de acordo com Bloomberg Mark GurmanA vantagem deve chegar aos Estados Unidos e outros mercados em meados de -2025. fone de ouvido de realidade que será executado no Android XR.

Se esse período de lançamento se estender, poderíamos ver que a borda S25 chega ao redor do verão, que é quando a Samsung geralmente revela seus telefones dobráveis ​​e seus novos relógios de galáxias.

Quanto será o Samsung Galaxy S25 Edge?

No mesmo relatório da Bloomberg, a ROH disse que os preços ainda não foram resolvidos pela Samsung, mas que a vantagem deverá ser mais barata que o Samsung Galaxy S25 Ultra de US $ 1.300.

“Nosso objetivo é posicionar isso a preços mais baixos que os modelos Ultra, por isso é mais acessível e tem mais clientes”, afirmou Roh no relatório.

A borda do Samsung Galaxy S25 incluirá uma tela curva, como os telefones anteriores do Galaxy Edge?

A Samsung usou para usar o nome da borda para delinear os telefones de galáxias que tinham uma tela curva. Isso incluiu edições de Edge do Samsung Galaxy S6, S7 e o Galaxy Note. Embora a borda do Samsung Galaxy S25 pareça ser um ressurgimento do nome, ela não implica uma tela de borda curva.

No entanto, se você estiver procurando por um telefone com uma tela de borda curva, a Motorola Edge no ano passado e o OnePlus 12 incluem telas que estão envolvidas nas bordas.

Que rumores de Edge Samsung Galaxy S25 estão disponíveis?

A especulação atual sobre a borda do Samsung Galaxy S25 refere -se às câmeras telefônicas, mas pouco parece ter ganhado tração a partir deste escrito.

De acordo com Relatório GSMARENA citando uma publicação em X pelo usuário do pandaflashproO telefone pode ter uma câmera principal de 200 megapixels, juntamente com um Ultr -de 12 megapixels. Se isso fosse verdade, sua câmera principal seria comparável ao que é visto no Samsung Galaxy S25 Ultra.

E o rumores do iPhone 17 da Apple Slim?

Há rumores de que a Apple está desenvolvendo sua própria versão mais fina do iPhone, e é possível que o Galaxy S25 Edge da Samsung possa superá -lo ao mercado. Temos um resumo completamente diferente do que ouvimos sobre um possível iPhone 17 Slim, que poderia substituir a edição “Plus” do iPhone que a Apple está lançando desde o iPhone 14.