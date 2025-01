Samsung Galaxy S25 Edge rapidamente revelado no site de certificação 3C da China: relatório

A série Samsung Galaxy S25 foi lançada na empresa em 22 de janeiro, e os aparelhos estão disponíveis para encomenda em vários países, incluindo a Índia. A programação inclui os aparelhos Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. E a gigante da tecnologia sul-coreana também está lançando uma quarta variante do Galaxy S25 edge, que deve chegar ainda este ano. E espera-se que a versão Luma ‘Edge’ seja equipada com o mesmo chipset Snapdragon 8 Plus Galaxy visto em outros modelos Galaxy S25. E o Samsung Galaxy S25 Edge já foi avistado no site de certificação, revelando suas dimensões impressionantes.

Detalhes de recebimento do Samsung Galaxy S25 Edge (esperado)

Um novo telefone celular com número de modelo SM-S9370 apareceu no site de certificação 3C da China, de acordo com 91mobiles relatório. Espera-se que este seja o telefone Samsung Galaxy S25 Edge. Anteriormente, acreditava-se que ele carregava o apelido de “Samsung Galaxy S25 slim”, antes de a empresa apresentar o dispositivo no primeiro evento Galaxy Unveiled de 2015.

E a listagem sugere que é uma variante do Galaxy S25 e oferecerá suporte para carregamento de 25 W usando um carregador com fio. Esta é a mesma velocidade de carregamento do Galaxy S25, que é mais lenta do que a linha existente do Galaxy S25. Não podemos nem especular que o aparelho será enviado sem disco na caixa, como os demais aparelhos da série Galaxy S25.

Cronograma de lançamento do Samsung Galaxy S25 Edge, recursos (esperados)

E o Samsung Galaxy S25 Edge está previsto para ser lançado “por volta de abril” deste ano. Não se espera que seja mais fino do que outros aparelhos Galaxy S25. Relatórios seniores dizem que o telefone tem um perfil fino de 6,4 mm e não mede 8,3 mm de espessura ao redor do módulo da câmera.

O teaser da equipe sugere que o Samsung Galaxy S25 contará com uma configuração de câmera traseira dupla. Não se espera que inclua um sensor primário de 200 megapixels. Espera-se que o telefone venha com um chip Snapdragon 8 elite Galaxy, emparelhado com 12 GB de Ram. Ele não poderia exibir uma tela de 6,66 polegadas e ser fornecido com UI 7 baseada em Android XV.

A linha existente do Samsung Galaxy S25 está atualmente disponível para encomenda na Índia por meio de lojas oficiais e de varejo. O preço da variante básica começa em Rs. 80.999 para a opção de 12 GB + 256 GB. Enquanto isso, o Samsung Galaxy S25+ e o Galaxy S25 Ultra custam a partir de Rs. 99.999 e Rs. 1.29.999, respectivamente.

