Samsung Galaxy S25 Series adiciona suporte para o recurso de atualizações contínuas do Google

O Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra foram lançados no início desta semana, e cada um dos vários recursos surgiram nos dias seguintes, como suporte para conectividade via satélite. O mais recente smartphone do conglomerado de tecnologia sul-coreano pode anunciar uma atualização enquanto o telefone está funcionando, reduzindo o tempo necessário para reiniciar após uma atualização. Esse recurso foi introduzido com o Android 7.1 e aprimorado com a chegada do Android 11 em 2019.

A série Samsung Galaxy S25 é o primeiro modelo principal a suportar atualizações contínuas

De acordo com a Polícia Android anunciarO Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra são os primeiros smartphones da série Galaxy S a chegar com suporte para atualizações contínuas. A Samsung é um dos últimos fabricantes de smartphones a implementar suporte para atualizações contínuas, que foram introduzidas pela primeira vez pelo Google há quase uma década.

A empresa desenvolveu o primeiro celular com suporte para atualizações contínuas este ano, com o Samsung Galaxy A55 5G (revisão). Os três modelos da linha Galaxy S25 são os primeiros modelos da série Galaxy S a oferecer a mesma funcionalidade.

O relatório do especialista em Android Mishaal Rahman indica que a Samsung não introduziu suporte para atualizações contínuas da versão mais antiga do Google (com Android 7.1 introduzido em 2016) que usa particionamento A/B com dois modelos do sistema, conforme solicitado. mais armazenamento no dispositivo do usuário.

O Samsung Galaxy S25 usa o mais recente sistema de atualização A/B virtual do Google

A/B permite que o telefone instale a atualização em outra partição enquanto o telefone está em execução (A) e, em seguida, reinicie na partição atualizada (B). Se o processo falhar, o telefone inicializa na partição anterior (A) e tenta instalar a atualização em B novamente.

Em vez disso, a Samsung usou um mecanismo contínuo não A/B que foi introduzido há cinco anos com a chegada do Android 11. A propósito, os telefones Google Pixel suportam a versão mais recente de atualizações contínuas desde que foram reveladas em 2020.

O A/B contínuo não A/B usa menos armazenamento do que a versão mais antiga do A/B e permite que o telefone aplique partições “compactadas rapidamente” das partições que precisam ser atualizadas, em vez de depender. duas partições, de acordo com a relação.

Por esse motivo, a Samsung finalmente adicionou suporte para atualizações contínuas com a série Galaxy S25, os clientes não terão que gastar alguns minutos após cada atualização de software, esperando que o sistema reinicie e instale – um processo que normalmente leva alguns minutos.