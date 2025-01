Samsung Galaxy S25 Series com Corning Gorilla Armour 2 disponível para pré-encomenda na Índia: benefícios de preço

A Samsung Galaxy S25 Series foi lançada na Índia em 22 de janeiro, com pré-encomendas em 23 de janeiro. As séries incluem os aparelhos Galaxy S25, Galaxy S25 + e Galaxy S25 Ultra. A empresa já detalhou alguns dos benefícios de pré-venda para os clientes da região podem desfrutar. Os telefones são alimentados pela Qualcomm é o mais recente Snapdragon 8 Elite para o Galaxy Soc e o envio da UI 7 baseada no Android 15. Eles são prometidos a fazer sete gerações de boca e atualizações de segurança.

Samsung Galaxy S25 Series Pré-encomenda Benefício

A empresa anunciou o comunicado de imprensa e os clientes pré-organizando o Samsung Galaxy S25 Ultra na Índia podem obter benefícios Worts Rs. 21.000. Posso aproveitar a atualização de armazenamento, onde você pode obter uma opção de 12 GB + 512 GB para custar 12 GB + 256 GB. Pessoas que são prras- a fim de poder também exaltar Rs. 9.000 bônus de atualização e Rs. 7.000 ofertas de reembolso juntamente com uma opção comprada sem preço de nove meses.

O preço do Samsung Galaxy S25 além da Índia começa Rs. 1,29,999 para uma versão de 12 GB + 256 GB, enquanto as variantes de 512 GB e 1 TB estão listadas em Rs. 1.41,999 Rs. 1,65,999, respectivamente.

Os compradores que fizeram pré-encomendar o Samsung Galaxy S25 + podem desfrutar dos benefícios de Rs. 12.000, no condado. Os clientes também podem chegar à conveniência da atualização de armazenamento, onde há uma bolsa na opção de 512 GB ao preço da versão de armazenamento de 256 GB. Em seguida, as variantes de 256 GB e 512 GB do telefone celular estão disponíveis com 12 GB de RAM e custam Rs. 99.999 e Rs. 1,11,999, respectivamente.

Enquanto isso, os compradores do Samsung Galaxy S25, especialmente aqueles que encomendarem no telefone celular podem ser Rs. 11.000 bônus de atualização Rs. 7.000 ofertas de reembolso com opção comprada sem preço de nove meses. O modelo básico é o preço de Rs. 80.999 e Rs. 92.999, respectivamente, opções de 256 GB e 512 GB iguais a 12 GB de RAM.

Todos os aparelhos da série Samsung Galaxy S25 estão disponíveis para pré-venda por meio de Ruths e lojas físicas. Eles vieram com os chipsets de elite do Snapdragon 8, encontram-se na UI 7 do Android 15 do-in-box e promete sete atualizações do sistema operacional. O Galaxy S25 Beyond também recebe uma exibição com a carreira de Corning Gorilla Armour 2, que reivindicou na “primeira região do espelho anti-reflexivo do setor”.