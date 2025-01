Samsung Galaxy S25 Ultra com chip lançado Snapdragon 8, câmera de 200 megapixels: preço, especificações

O Samsung Galaxy S25 Ultra foi lançado na quarta-feira para se juntar ao modelo carro-chefe da empresa na série de smartphones Galaxy S25. No evento Galaxy Unpacked na quarta-feira, a empresa sul-coreana exibiu um telefone celular com chip Snapdragon 8 Elite personalizado para Galaxy, junto com 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento. O modelo deste ano tem uma câmera ultralarga atualizada de 50 megapixels, e o smartphone pode ver o View Log, assim como os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro da Apple.

Assim como os outros dois modelos da linha atualizada, o Samsung Galaxy S25 Ultra vem com One UI 7, que é baseado no Android 15. Ele também traz suporte para o novo recurso curto, que traz resumos personalizados, e o novo agora cobrado. tela tela que exibe informações importantes dentro de uma caixa colorida. Os aplicativos da empresa também foram atualizados com a ajuda do assistente Gemini AI do Google, permitindo aos usuários interagir com aplicativos como o Samsung Galaxy enquanto usam outro aplicativo, como o YouTube.

Preço e disponibilidade do Samsung Galaxy S25 Ultra

O Samsung Galaxy S25 Ultra custa US$ 1.299 (cerca de Rs. 1.12.300) para o modelo básico com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento embutido. O smartphone também está disponível em variantes de 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB, que custam US$ 1.419 (cerca de Rs. 1.22.700) e US$ 1.659 (cerca de Rs. 1.43.400) respectivamente.

O recentemente revelado Galaxy S25 Ultra será vendido nas opções de cores Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Silverblue e Titanium White Silver. Os clientes também podem adquirir os telefones no site da empresa exclusivamente nas variantes Titanium Jadegreen, Titanium Jetblack e Titanium Pinkgold. As pré-encomendas do smartphone começarão hoje nos EUA, e os telefones estarão disponíveis a partir de 7 de fevereiro.

Especificações e recursos do Samsung Galaxy S25 Ultra

O Samsung Galaxy S25 Ultra dual-SIM roda em Android 15, com a nova interface One UI 7 da empresa na parte superior. Ele também vem com suporte para recursos do Galaxy AI e está exposto a sete anos de sistema operacional Android e recebe atualizações de segurança. O chip de chocolate está equipado com o Snapdragon 8 Elite para o chip Galaxy, com 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento integrado.

O Galaxy S25 Ultra oferece suporte para S Pen da Samsung

Crédito da foto: Samsung

Samsung Galaxy S25 Ultra com tela Dynamic AMOLED 2X de 6,9 ​​polegadas (1.400 x 3.120 pixels) com taxa de atualização variável de 1 Hz a 120 Hz e até 2.600 nits de brilho máximo. A tela possui proteção Corning Gorilla Armor. Ao contrário do seu antecessor, o Samsung Galaxy S25 Ultra possui cantos ligeiramente curvos.

O smartphone possui quatro câmeras traseiras, incluindo uma câmera principal de 200 megapixels com sensor de zoom 2x, estabilização ótica de imagem (OIS) e abertura f/1.7 e uma câmera ultralarga atualizada de 50 megapixels com campo de visão de 120 graus e f. Buraco /1.9. Ele também possui uma câmera telefoto de 50 megapixels com zoom ótico 5x e OIS, e uma câmera telefoto de 10 megapixels com zoom ótico 3x e OIS. Na frente, ele possui uma câmera selfie de 12 megapixels com abertura f/2.2.

Eles estão disponíveis para 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, GPS e uma porta USB Type-C. Ele também suporta a caneta S Pen da Samsung e possui classificação IP68 para resistência à poeira e água.

Como seu antecessor, o Samsung Galaxy S25 Ultra vem com uma bateria de 5.000 mAh que carrega a 45 W (com fio, bateria vendida separadamente). Ele também oferece suporte para Fast Wireless Charging 2.0 (15W) e Wireless PowerShare. Ele mede 162,8×77,6×8,2mm e pesa 218g.