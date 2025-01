Samsung Galaxy S26 Ultra pode trazer lente telefoto de 200 megapixels; A série Galaxy S26 está preparada para receber um upgrade

A série Samsung Galaxy S25 ainda não foi revelada oficialmente, mas rumores sobre seu sucessor começaram a aparecer na web. Recentemente, a câmera e detalhes do trio Galaxy S26 foram revelados em um vazamento. O Galaxy S26 Ultra vem com uma câmera telefoto periscópica de 200 megapixels. A linha também será lançada com suporte para carregamento rápido com fio de 65W. A série Samsung Galaxy S25 será lançada no Galaxy Unpacked ainda esta semana.

O Samsung Galaxy S26 pode ser a nova câmera telefoto Periscope

Estação de bate-papo digital Tipster no Weibo ele afirmou A Samsung estima uma câmera telefoto periscópica de 200 megapixels com sensor de 1/1,5 polegada. Este sensor poderá ser usado no modelo Galaxy S26 Ultra. Os rivais da Vivo, VIVo X100 Ultra e Vivo X200 Pro, da Samsung, já estão equipados com sensores telefoto de 200 megapixels.

O modelo atual do Galaxy S24 Ultra possui uma teleobjetiva de 50 megapixels com OIS, abertura f/3.4 e zoom ótico 5x. Espera-se que o próximo Galaxy S25 Ultra tenha esta câmera. É provável que carregue uma unidade de câmera traseira quádrupla com lente primária de 200 megapixels, uma câmera ultra grande angular de 50 megapixels, uma lente telefoto de 50 megapixels com OIS e zoom óptico de 5x e uma câmera de 10 megapixels com telefoto. . OIS e zoom óptico de 3x.

Adicionado informante @kro_roe no X eles tiveram sugerido aquele S26 Galaxy série 65W fará com que o fio carregue rapidamente. Esta é uma grande melhoria em relação ao carregamento de 45 W esperado para ser oferecido pela linha Galaxy S25. A Samsung corrigiu a marcação com fio de 45W já há algum tempo.

O evento Samsung Galaxy Unpacked 2025 acontecerá no dia 22 de janeiro em San Jose, Califórnia. Os modelos Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra deverão ser oficializados no evento. Acredita-se que todos os três telefones funcionem com chipsets de processador Snapdragon 8 e sejam fornecidos com One UI 7 baseado em Android 15.