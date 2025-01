A Samsung lançou recentemente seus smartphones Galaxy S25 Series com um Snapdragon 8 Lorem Galaxy Soc personalizado. A gigante da tecnologia sul -coreana espera apresentar a próxima geração de aparelhos dobráveis, incluindo o Samsung Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Z Flip 7, depois deste ano. A empresa pode usar o mesmo processo em pelo menos um dos supostos modelos dobráveis, como em um novo vazamento. A tripter também tem sugestões de chipset, RAM e opções de armazenamento no Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7.

Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Flip 7 SOC, RAM, Detalhes de armazenamento (esperado)

De acordo com 10 depois Por Tripster Pandaflash (@Pandaflashpro) e espera -se que o Samsung Galaxy Z Fold 7 obtenha um Snapdragon 8 Lorem Galaxy Soc. Todas as variantes globais do telefone celular provavelmente carregarão esse chipster no triger adicionado. O telefone, o lado do suposto Galaxy Z Flip 7, que anteriormente apoiado para serem equipados com os chipsets Exynos 2500 ainda não unnounizados.

Em resposta ao comentário no viajante explicado Os protótipos do Galaxy Z Fault 7 estão atualmente em execução nos chipsets de elite Snapdragon 8. Avançar reivindicado O relatório do Chip Exynos 2500 está “causando alguns problemas de produção” e talvez esteja disponível apenas no Galaxy Z Flip 7.

O típico acrescentou que o Samsung Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Z Flip 7 previstas para estar disponível em opções de armazenamento de 256 GB e 512 GB com suporte para 12 GB de RAM. É provável que o Galaxy Z Fold 7 de estilo de livro chegue ao terceiro armazenamento de 1 TB.

Um vazamento anterior com a mesma tripter sugerida que a Samsung Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Z Flip 7 podem ser lançados pelos mesmos preços que o Galaxy Z Fold 6 e o ​​Galaxy Z Flip 6, o Galaxy Z Flip 6. Isso significa que pode começar de Rs. 1,64,999 e Rs. 1,09.999, respectivamente, as configurações básicas de 12 GB + 256 GB.