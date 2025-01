Samsung Official provoca o cronograma de lançamento do Galaxy S25 Edge em Galaxy Paseck: Relatório

O Samsung Galaxy S25 Edge pode ser lançado nos próximos meses, de acordo com o relatório. O conglomerado de tecnologia sul -coreano lançou a série Galaxy S25 no Galaxy Unpbacked 2025 Things em San Jose, Califórnia, na quarta -feira. A Strike também é estreada por novos fabricantes com um perfil mais fino do que seus modelos de formulário, reduz a parte de trás de sua “borda, notas e dando -lhe o apelido do Moniker Galaxy S25 Edge. No entanto, o telefone só foi provocado sem informações sobre seu preço ou especificações.

Agora, o novo relatório sugere que um representante da empresa foi oficialmente provocado pela linha do tempo de lançamento do Galaxy S25 Edge.

Samsung Galaxy S25 Lançamento do tempo de lançamento do tempo

Cimentando Annamed Samsung Representante falando no final da vitrine, 9to5Google Relatório O Galaxy S25 Slim e estreia “por volta de abril. “Isso corrobora corretamente os cronogramas de lançamento com inclinação anteriormente que estão revelando ou revelando.

Não é muito conhecimento sobre o dispositivo ou. No Galaxy Unpacked, a Samsung mostrou componentes internos no telefone em um vídeo teaser, sugerindo a inclusão de uma unidade de câmera dupla com empilhado verticalmente as lentes na parte traseira. Diz -se que a boca do Galaxy S25 empacota um perfil de pedra muito, que toca as moedas que variam na série Galaxy S25.

Enquanto outras especificações permanecem desconhecidas, que é amplamente a voz da Samsung a resposta para o relatório do iPhone 17 Air, que poderia estrear este ano como parte da programação do iPhone 17. É provável que o telefone seja colocado entre o Galaxy S25 Plus e o Galaxy S25 além dos exemplos na programação da empresa.

Especificações da borda Samsung Galaxy S25 (esperado)

Relatórios anteriores sugerem que a borda do Samsung Galaxy S25 pode ser equipada com um modelo Galaxy S25 + de 6,66 polegadas. O telefone está no jogo a partir de 6,4 mm, um perfil fino sem uma unidade de câmera, enquanto você pode medir 8,3 mm de espessura ao redor do módulo da câmera.

A Optical pode jogar uma configuração da sala dos fundos encabeçada pela primeira câmera de 200 megapixels. A borda Galaxy S25 é creditada aos alimentados pelo mesmo Snapdragon 8 Lorem para Chipses Galaxy Chipses e também alimenta os modelos Galaxy S25 da Galaxy S25. Igual a 12 GB de RAM como padrão.