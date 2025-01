O Samsung Galaxy S25 além foi lançado para a linha telefônica de primeira linha, oferecendo a linha telefônica da empresa no início deste mês, virá com atualizações de hardware, especialmente a segunda câmera. No entanto, alguns dos novos recursos centrados na câmera, como foto emocional e vídeo HDR de 10 bits, para que os exemplos mais altos da galáxia, de acordo com o relatório. Estes esperados chegam aos dispositivos mais antigos da empresa com atualização da interface do usuário.

Novos recursos de câmera em smartphones do Galaxy seniores

De acordo com Sammobile RelatórioA Samsung é a atualização da UI 7.1 pode introduzir os mencionados e mais recursos no Galaxy S25 além dos exemplos maiores. Isso pode incluir 10 novos filtros entre seis filtros em estilo de filme com estética vintage. Alguns deles intensos agudos, sutis, quentes e escuros. Os usuários mais antigos do Galaxy também poderão odiar com a temperatura da cor, contra a saturação. Existem filtros personalizados baseados em IA que são adaptados para combinar com o filme nas fotos.

A Samsung também relatou introduzir o formato de log na gravação de vídeo, acompanhando a Apple. Não posso sustentar a gravação de vídeo de até 8L 30fps, permitindo o uso de aplicativos 3D LUT para uma cor precisa gradualmente. O Galaxy S25 Beyond introduz vídeo HDR de 10 bits que deve estar disponível apenas nos dispositivos Galaxy mais antigos. Diz -se que tem opções para uma compatibilidade e visuais detalhados com o híbrido Log Gamma e HDR10 +, respectivamente.

Os telefones também são relatados para ajudar as aberturas virtuais, oferecendo ajustes de profundidade de campo profissional de grau profissional de F1.4 a F16. A empresa oferece filtros t Digital T em 2048 e 496 no Galaxy S25 além do que poderia estar até o seu caminho para os modelos mais antigos da galáxia.

Semelhante às fotos ao vivo do Bad, a Samsung introduziu a foto de movimento que você captura apenas o momento, mas também trechos de 1,5 segundos antes e depois de atingir o Lorem. Enquanto isso, um novo a tomar com o Time Machine Tool captura 5 segundos de filmagem antes do início da gravação e também dá aos usuários para capturar 12, o Megapixel ainda fotos durante a gravação. Esses recursos também são relatados para os dispositivos Galaxy mais antigos.