Samsung permite que os usuários experimente

A Samsung apresentou uma versão estática da Força 7 com base no lado Android 15 da série Galaxy S25 no resultado descompactado do Galaxy antes deste mês. O novo software fará com que os modelos mais antigos, como na série Galaxy S24 e no Galaxy S24 Fe. Antes do lançamento do estado, os usuários podem conferir a UI 7.0 estável no Galaxy S24 FE virtualmente pelo Remote Test Lab (RTL). A Samsung é a instalação RTL significava que os desenvolvedores experimentam seus aplicativos de maneira virtual e remotamente nos dispositivos Galaxy. Usuários com sistema Samsung podem se inscrever nesse recurso.

Os usuários do Samsung Galaxy S24 FE podem experimentar uma interface do usuário 7

Para ser visto por renderizações UsuáriosAtualmente, a Samsung está permitindo que os usuários experimentem um firmware agrícola extra de UI 7.0 no Galaxy S24 FE Virtualiter por RTL. O programa RTL foi anunciado em 2021 Lets Developers App Remote para se conectar ao dispositivo correto e testar seu aplicativo em todos os dispositivos Galaxy. Usuários com sistema Samsung podem se inscrever até RTL e acessar o Galaxy S24 FE virtualmente para verificar a UI 7.0.

As postagens incluem capturas de tela do Galaxy S24 FE executando uma interface do usuário 7.0 com um número construído а 240905.015 A2 S721BXXU3BYA2 e janeiro de 2025 pano de segurança.

Alguns usuários afirmam ser usados ​​como uma borracha de áudio e agora recursos curtos estão disponíveis na atualização. Diz -se também que a segurança da bateria não está aparecendo.

Depois de oferecer acesso ao Beta de Ui 7, a Samsung lançou seu Galaxy S25, Galaxy S25 + e Galaxy S25 UNRA com versão estável da UI 7 a bordo. A marca sul -coreana não publicou no Roteiro para o lançamento da UI 7. Mas os telefones Galaxy anteriores são elegíveis para a atualização e recebem o primeiro trimestre deste ano. A série Galaxy S24 espera ser o primeiro modelo que está sendo atualizado para a UI 7.