Samsung provoca fone de ouvido XR com recursos de IA multimodal, óculos inteligentes para Galaxy Unpacked 2015

A Nokia está mais uma vez revelando seu tão aguardado fone de ouvido de realidade estendida (XR), chamado “Project Moohan”, desta vez no evento Galaxy Unpacked 2025 em San Jose, Califórnia, na quarta-feira. De acordo com o anúncio, a silhueta do fone de ouvido XR comparou a tela com uma aparência surpreendentemente semelhante à do Apple Vision Pro. Embora o conglomerado de tecnologia sul-coreano não tenha apresentado nenhum detalhe específico, ele enfatizou que o fone de ouvido será equipado com o sistema operacional (SO) Android XR, desenvolvido em colaboração com Google e Qualcomm.

Ao lado dos desenvolvedores do XR, a empresa estava preocupada com a possibilidade de desenvolver outro wearable na forma de óculos cativos.

Fone de ouvido Samsung XR, óculos inteligentes provocados

No evento Galaxy Unpacked 2025, a Samsung anunciou que seu fone de ouvido XR oferecerá suporte a recursos de inteligência artificial (IA) multimodo. Com ele, a empresa pretende mudar a forma como as pessoas “interagem com o mundo físico e digital”. Imagens posteriores mostraram como os usuários podem controlar usando o teclado XR.

Maneiras de acessar o próximo fone de ouvido XR da Samsung na Internet

O wearable da Samsung pode ter recursos de rastreamento ocular semelhantes ao Vision Pro da Apple, que projeta uma rede de LEDs e câmeras infravermelhas invisíveis em cada olho, mascaradas para permitir a seleção de pixels apenas olhando para eles. Além disso, ele também pode ser controlado por meio de gestos manuais e fala no fone de ouvido XR.

Embora este fosse o principal teaser do tamanho XR da Samsung, a empresa também sugeriu o desenvolvimento potencial de um par de óculos inteligentes. Ele destacou como as “mudanças” de IA multimodal moldarão a interação com novos fatores, como dispositivos XR. Visualmente mostra o referido fone de ouvido XR com um par de óculos.

Anunciados pela primeira vez em dezembro de 2024, espera-se que os headsets XR ‘Project Moohan’ da Samsung venham com entrada multimodal, telas de última geração e recursos de passagem. A empresa afirma que também fornecerá suporte para o assistente Gemini AI do Google e aplicativos otimizados para rodar em um grande display virtual. Confirma-se que a primeira oferta no mercado poderá ser o novo sistema operativo Android XR e, portanto, explorar muitas das suas funcionalidades incluídas no Círculo, com suporte a gestos, acesso web através do Google Chrome, visualizações imersivas através do Google Maps e tradução ao vivo de texto visto na lateral da tela.