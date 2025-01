Sangue de ostra pode ser vital na luta contra superbactérias

As superbactérias resistentes aos antibióticos existentes são um problema de saúde crescente em todo o mundo. Globalmente, quase cinco milhões de pessoas morrem todos os anos devido a infecções resistentes aos antimicrobianos.





O relatório anual sobre infecções resistentes aos antimicrobianos é deverá aumentar em 70%com uma estimativa de 40 milhões de mortes até 2050.





Para resolver este problema, os investigadores devem descobrir novos antibióticos e agentes que melhorem a eficácia dos antibióticos existentes.





A esperança pode vir de uma fonte surpreendente: ostras.

Em nova pesquisa publicado hoje Em PLOS UMmostramos que proteínas antimicrobianas isoladas da hemolinfa da ostra (o equivalente ao sangue) podem matar certas bactérias responsáveis ​​por diversas infecções. As proteínas também podem melhorar a eficácia dos antibióticos convencionais contra espécies bacterianas problemáticas.





Bactérias robustas e resistentes causam infecções comuns

A pneumonia é uma infecção aguda dos pulmões, geralmente causada por Streptococcus pneumoniae. Este é o principal causa de morte em crianças menores de cinco anos e uma causa comum de hospitalização e morte em idosos.





Infecções respiratórias superiores, como amigdalite, também são comuns. Na verdade, estes são os razão mais comum as crianças recebem antibióticos.





Infecções persistentes de pele e garganta causadas por Estreptococo piogênico pode levar ao desenvolvimento de febre reumática e doença cardíaca reumática.





A alta prevalência dessas infecções bacterianas e o uso excessivo de antibióticos contribuíram para a evolução das bactérias resistentes aos medicamentos. Isso torna essas infecções difíceis de tratar.





A formação de biofilmes agrava o problema.





Biofilmes são populações de milhões de células bacterianas incorporadas em uma substância autosecretada que adere às superfícies. Eles protegem as bactérias do sistema imunológico do hospedeiro – e dos antibióticos. Quase todas as infecções bacterianas envolvem biofilmes.





Por esta razão, estão disponíveis novos tratamentos antibióticos capazes de inibir, romper ou penetrar nos biofilmes. muito valioso.

Ostras de Sydney da Richmond River Aquaculture, Nova Gales do Sul. (Kirsten Benkendorff)

Ostras como fonte de novos agentes antimicrobianos

Mais de 90% dos antibióticos que usamos atualmente vêm da natureza. O mesmo vale para mais de 65% dos antibióticos em desenvolvimento recente.





Na busca por novos medicamentos antimicrobianos, os pesquisadores geralmente começam observando organismos que produzem produtos químicos antimicrobianos para se defenderem.





As ostras estão expostas a altas concentrações de vários microrganismos no seu ambiente marinho natural. Como resultado, desenvolveram fortes defesas imunitárias. Por exemplo, eles dependem fortemente de proteínas antimicrobianas e de cadeias de moléculas chamadas peptídeos, encontradas na hemolinfa (sangue) para protegê-los de infecções.





Pesquisar Nas últimas décadas, descobriu-se que a hemolinfa da ostra contém proteínas e peptídeos antivirais e antibacterianos. Estes são ativos contra uma variedade de patógenos humanos e marinhos.





As ostras, juntamente com outros moluscos, plantas e animais, têm sido utilizadas há muito tempo como medicamentos tradicionais para tratar doenças infecciosas.





Na medicina tradicional chinesa, várias preparações de ostras são recomendadas para tratar sintomas de infecções respiratórias e condições inflamatórias. As ostras também desempenharam um papel um papel importante na saúde dos povos indígenas da Austrália há milênios. Isto fornece pistas úteis para a descoberta de medicamentos.





Nossa pesquisa mais recente confirma que proteínas antimicrobianas presentes na hemolinfa das ostras do Pacífico de Sydney (Saccostrea glomerata) são particularmente eficazes em matar Streptococcus spp. bactérias.





As proteínas também foram eficazes na inibição Streptococcus spp. formação de biofilme e pode penetrar em biofilmes já formados.

Extração de hemolinfa de uma ostra de Sydney. (Kate Verão)

Fortalecendo os medicamentos que temos

Para melhorar a eficácia dos medicamentos atualmente disponíveis, eles são cada vez mais combinado com peptídeos e proteínas antimicrobianos.





Esses peptídeos e proteínas podem romper as membranas celulares bacterianas, ajudando os antibióticos convencionais a atingirem seus alvos com mais facilidade. Muitas destas proteínas e peptídeos também podem fortalecer o sistema imunológico do hospedeiro, tornando o tratamento ainda mais eficaz.





Testamos a atividade das proteínas da hemolinfa da ostra de Sydney contra uma variedade de patógenos bacterianos em combinação com diferentes antibióticos comercialmente disponíveis. Em concentrações muito baixas, as proteínas melhoraram a eficácia dos antibióticos entre duas a 32 vezes.





Os resultados foram particularmente promissores para Streptococcus spp., Staphylococcus aureus (também conhecido como “Staphylococcus aureus”, uma das principais causas de infecções cutâneas e sanguíneas resistentes a medicamentos) e Pseudomonas aeruginosa (um grande problema para pacientes imunocomprometidos com fibrose cística). Também não houve efeitos tóxicos nas células humanas saudáveis.

As proteínas da hemolinfa nas ostras do Pacífico de Sydney são capazes de matar Streptococcus spp. bactérias incorporadas em biofilmes, bem como melhorar a eficácia dos antibióticos convencionais contra uma variedade de espécies bacterianas. (Kate Verão)

E então?

No geral, as proteínas da hemolinfa da ostra mostram-se promissoras para o desenvolvimento futuro como terapia antimicrobiana. Eles podem matar patógenos incorporados em biofilmes, trabalhar sinergicamente com antibióticos convencionais e não são tóxicos.





No entanto, é necessário mais trabalho, incluindo testes em animais e ensaios clínicos em humanos.





O fornecimento sustentável de proteínas para pesquisa e uso médico é uma consideração importante, mas isso é facilitado pelo fato de as ostras rochosas de Sydney estarem comercialmente disponíveis.

Os resultados deste trabalho apresentam uma oportunidade para as indústrias farmacêutica e de aquicultura colaborarem com investigadores no desenvolvimento de antibióticos novos e mais eficazes.

