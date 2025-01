Se você planeja reformar este ano, a IA pode ajudar

Cada vez que chega um novo ano, imagino o meu futuro: cenários pitorescos em forma de terras lindas e impressionantes; design minimalista mas intencional; e uma presença absolutamente limpa. Às vezes, a inteligência artificial pode ajudar a dar uma imagem às suas esperanças, como um banheiro recém-projetado.

Recentemente, passei um tempo na Bay Area, em um Airbnb localizado em uma casa de três andares da década de 1910, escondida no canto de um banheiro do segundo andar, escolhido por sua acessibilidade e preço acessível. Eu estava preparado para que o quarto atendesse às minhas necessidades básicas, mas ainda fiquei decepcionado com o design do banheiro e impressionado com a iluminação fluorescente. Como nômade digital, passei muitas noites em vários Airbnbs para diversas necessidades, desde estadias de última hora até opções específicas focadas em design.

Em parte por imaginação, em parte por curiosidade, voltei-me para IA revisadaum aplicativo que usa inteligência artificial e modelos generativos para criar e recriar mundos baseados em design. Para mim, navegar até o site deles foi como entrar em um canto muito específico do SimsNation, criado para entusiastas e especialistas em arquitetura e design de interiores.

Depois de passar muito tempo olhando para a massa em movimento na página inicial, em algum lugar entre uma experiência de transe e uma sessão de arteterapia, comecei o processo de redesenhar temporariamente meu banheiro temporário para testar se eu poderia realmente usar este aplicativo para começar. nas reformas de sua casa.

O banheiro original e decepcionante. Carly Quellman/CNET

O processo de renovação da IA

Renovate AI tem um plano gratuito e planos pagos variam de US$ 8 a US$ 60 por mês. Como planejei redesenhar apenas um espaço, não perdi a oportunidade de não atualizar. No entanto, se você estiver interessado em interagir com o site além de um teste e planeja usar seriamente o Renovate AI para ajudar com ideias para mais de um quarto, é necessário um plano pago para aproveitar ao máximo a ferramenta.

Depois de me registrar e fazer login, mudei para a imagem Banheiro como parte da guia Residencial. (Existem também guias Exterior e Comercial.)

Depois de algumas tentativas de capturar todo o espaço, consegui enviar a imagem do meu banheiro do Airbnb para o site. A partir daqui, eu poderia decidir o escopo do meu redesenho, incluindo Ajuste, Melhorar, Renovar e Transformar. Como eu estava no plano gratuito, tive a opção de usar Renovar ou Transformar uma vez antes de precisar fazer upgrade.

Renovar inclui temas de estilo e mudanças de design, e oferece ao seu espaço grandes atualizações de móveis na esperança de criar uma nova sensação. Transformar fornece reinvenções interiores completas e proporciona modificações estruturais e mudanças de design que criam um ambiente de vida completamente novo. Eu fiquei com Renovar.

A partir daqui, há a opção de escolher que tipo de sala você está redesenhando ou pode fazer com que a IA o detecte automaticamente com base nos detalhes da sua imagem.

Fiquei animado com a próxima etapa, que é onde você pode adicionar as influências de estilo que a IA usará como modelo para o redesenho. Escolhi os estilos Japandi (japonês misturado com escandinavo), Zen e Urbano. Imaginei um projeto de banheiro que exalasse calor, simplicidade e requinte.

As últimas três etapas envolvem decidir se você deseja manter algum objeto em suas fotos e escolher um tom de cor e descritores para influenciar o resultado operado por IA. Adicionei descritores como minimalista, acolhedor e refinado. A partir daqui, cliquei no botão final, que dizia Renovar, e esperou que a imagem recém-gerada aparecesse.

O Renovate AI me deu três opções com base em minhas escolhas de estilo e palavras descritivas. Meu favorito foi o redesenho que tinha iluminação quente em cascata sobre o espelho e continha painéis que realçavam a aparência refinada que eu havia imaginado.

Meu redesenho de banheiro de IA favorito, embora tivesse algumas peculiaridades. Criado por Carly Quellman usando Renovate AI

Claro, tinha algumas características estranhas. Uma cesta em vez de um vaso sanitário, por exemplo. Uma tela de bambu dentro do chuveiro para outro (não sei quanto tempo vai durar) e um tapete circular que mais parece uma plataforma ou uma Susan preguiçosa. No entanto, é definitivamente menos chato e lhe dará a vibração que você deseja durante seu projeto de reforma.

Não há opção no aplicativo para “refazer” (então basicamente tive que ficar com um dos três layouts do meu plano gratuito), mas para um teste inicial, fiquei agradavelmente surpreso com o resultado. Mesmo através das lentes da inteligência artificial, um design bom (ou melhorado) pode realmente fazer um espaço parecer maior.

Quem deve usar o Renovate AI?

Aprender design pode ser exaustivo se não for sua área de especialização, por isso aprecio como a inteligência artificial pode ampliar o leque de usuários para incluir pessoas que não têm experiência em design, mas desejam mergulhar nas possibilidades do design.

Sempre tive dificuldade em definir que tipo de design gosto, por isso fiquei imediatamente entusiasmado quando encontrei uma plataforma que oferecia a capacidade de “redesenhar” um espaço em resposta a um upload de imagem e a uma escolha de “estilo”. . (Quem não gosta de ver coisas visualmente estimulantes?)

Se você é alguém como eu, que deseja simplesmente reinventar seu Airbnb, ou alguém que deseja reformar um quarto ou toda a sua casa, na minha opinião, o Renovate AI é atencioso e inclusivo.

Além de “renovações” de design, a plataforma também oferece encenação virtual e renderizações 3D, além da capacidade de alterar as cores da pintura interna e externa e melhorar imagens borradas.

Imagino que se alguém como eu gostasse da experiência de tal ferramenta, as pessoas da indústria achariam-na fascinante, mesmo que apenas para compreender como as escolhas de design influenciam os dados ou para se familiarizarem rapidamente com diferentes designs.

Estou totalmente interessado em algo que possa ajudar a refinar ou organizar um processo e fortalecer a comunicação de forma visualmente estimulante. Tudo para reinventar qualquer mundo, em segundos.

Não é disso que se trata sonhar?

