Sem Apple TV Plus? Não se preocupe: você pode transmitir gratuitamente neste fim de semana

Para quem ainda não assistiu às séries originais da Apple, como Ted Lasso, Shrinking, Severance e The Morning Show, você pode querer reconsiderar seus planos para o fim de semana.

A empresa anunciou na segunda-feira que está oferecendo streaming gratuito de suas séries e filmes originais no Apple TV Plus no sábado e domingo, 4 e 5 de janeiro, sem necessidade de assinatura. Em uma postagem compartilhada no site de mídia social X, a conta do Apple TV Plus dizia: “Neste fim de semana, veja você mesmo”.

O “fim de semana” da Apple pode começar mais cedo. um separado Comunicado de imprensa da Apple Segunda-feira indica as datas de 3 a 5 de janeiro (embora o vídeo em anexo indique 4 a 5 de janeiro). Portanto, parece que as exibições gratuitas podem começar na sexta-feira, possivelmente no final do dia.

Isto foi seguido por uma série de postagens anteriores que instou a “anotar a data” e “estar atento” em referência às mesmas datas.

Esta medida é provavelmente parte de um esforço para atrair mais assinantes para sua plataforma de streaming em um mercado ainda lotado de concorrentes como Netflix, Prime, Hulu, Peacock e Max. Observadores da indústria há meses têm estado prevendo um abalo e consolidação de opções de transmissão.

Embora a Apple nunca tenha oferecido um fim de semana completo de acesso aberto ao Apple TV Plus, ocasionalmente oferece streaming gratuito de conteúdo selecionado, como os primeiros episódios de algumas séries originais.

A empresa também está promovendo um teste gratuito de sete dias para novos assinantes, bem como testes estendidos com compras de produtos de hardware selecionados. As assinaturas começam em US$ 10 por mês.

A Apple também pode estar promovendo promoções antes de novos programas. Ela revelou sua programação de 2024 no início de fevereiro.