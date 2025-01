Sequências contínuas do Post Insights, nova ferramenta de marcação e recurso de agendamento

A sequência anunciou o lançamento de três novos recursos na quinta-feira. A plataforma de mídia social de propriedade da Meta agora permite que os usuários agendem postagens, visualizem insights de cada postagem e adicionem toques de entrega com repostagem e compartilhamento de cotações na plataforma. Embora os dois primeiros recursos estejam sendo amplamente implementados, a empresa disse que a ferramenta Markup será introduzida primeiro em regiões selecionadas antes de se expandir globalmente. Esses recursos surgem apenas um mês depois que os relatórios permitiram que os usuários repassassem imagens sem as palavras da postagem original.

Sequências rolando com novos recursos

Em depoisO chefe do Instagram, Adam Mosseri, que também supervisiona as relações, anunciou que novos recursos estão chegando à plataforma. E está claro que esses novos recursos – agendamento de postagem, insights de postagem e marcação – têm como objetivo permitir que os usuários gerenciem sua presença na plataforma.

O pós-agendamento tem sido um recurso muito solicitado na plataforma. Até agora, os usuários não estão apenas agendando postagem a postagem. No entanto, os desenvolvedores já estão resolvendo esse problema adicionando um recurso. E a opção de agendar uma postagem pode ser encontrada no menu de três pontos (presente no canto superior direito) da tela do compositor. Com isso, os usuários agora podem selecionar manualmente a data e hora em que desejam transmitir ao vivo mais tarde.

Agendamento de postagem em relação

Antes e depois da publicação: e aparecerá na pasta do usuário e poderá ser editado e excluído. Os membros da equipe do Gadgets 360 conseguiram localizar o recurso e parece que os usuários agendam registros com 76 dias (ou dois meses e 17 dias) de antecedência.

Depois, os insights também serão transmitidos para todos os usuários relacionados. Visível tanto em aplicativos móveis quanto no Web Client, permite que os usuários vejam métricas como visualizações e interações em todas as postagens. Um novo ícone de insights foi adicionado ao topo da guia do perfil. Nesta tela, os usuários podem selecionar o período e tocar Deixe-me ver para todas as postagens e insights. Os usuários também podem classificar as postagens por visualizações, curtidas ou respostas.

Após os insights sobre os assuntos relacionados

Um novo recurso que chega aos usuários do Sequel é a ferramenta Markup. Ele abre uma nova ferramenta sempre que os usuários repassam ou compartilham uma citação de uma postagem na plataforma. Agora permite que os usuários adicionem destaques, setas vermelhas ou objetos Doodle à postagem original para adicionar um toque criativo a ela. Notavelmente, este recurso está atualmente disponível apenas em alguns países e provavelmente será implementado globalmente no futuro.