A POCO relatou descontos em um recente exemplos de gatilho antes do Dia dos Namorados, na plataforma de comércio eletrônico Flipkart. Como parte da venda em andamento de coisas que terão concluído em 14 de fevereiro na marca chinesa já reduziu os preços nos smartphones da série Poco X7, bem como o POCO M6 mais que 5G e Poco M7 para 5G e POCO M7 para 5G. No entanto, os clientes precisam concluir suas compras usando um cartão bancário elegível para poder ser um preços de jasmim.

Série POCO X7, Poco M6 mais 5G e POCO M7 Pro 5G Preços Aenean

O POCO X7 5G estará disponível para Rs. 18.999, com POCO X7 para 5G será o preço de Rs. 24.999. Oi smartphones são lançados no mês da Índia, com preços a partir de Rs. 21.999 e Rs. 27.999, respectivamente.

Da mesma forma, o Poco M6 mais do que o introdutório do ano em Rs. 13.499 está agora em Rs. 10.249, com o POCO M7 mais recente para 5G, que atinge o preço de dezembro de 2024 em Rs. Atualmente, 14.999 custam Rs. 13.499.

Vale a pena prestar atenção ao que você está procurando estar procurando a validade desses descontos na série POCO X7 para concluir suas transações no cartão de crédito ou débito do SBI e ICICI bancário. O POCO M6 mais de 5G e POCO M7 podem ser adquiridos nos preços acima usando cartões de crédito e débito do SBI e HDFC Bank.

Série POCO X7, POCO M6 Plus 5G e POCO M7 Pro 5G Categorias

As telas AMOLED POCO X7 e POCO X7 Pro Sport 1.5K. O POCO M7 para 5G possui uma tela Overouer e o Poco M6 Plus 5G possui uma tela LCD. Exibir em quatro telefones Atualizar 120Hz.

A bandeira e para as variantes da série Poco X7 elaboradas com 7300 dimensionais a mais e 8400 de futebol dimensional, respectivamente. O POCO M7 para 5G tem mediado de dimensidade (7) 25 Ultra Soc e Poco M6 Plus 5G apresenta um Snapdragon 4 Gen 2 chipset AE (Edição Acelerada).

Você recebe uma primeira câmera de 50 megapixels no POCO X7 e no POCO X7, juntamente com o Ultrawide de 8 megapixels. Por outro lado, o POCO M7 para 5G também possui primeira câmera de 50 megapixels, igual ao sensor de profundidade de 2 megapixels. Esses três telefones têm câmera selfie de 20 megapixels na frente. O POCO M6 mais de 5G possui a primeira câmera de 108 megapixels, um sensor macro de 2 megapixels. Na frente, possui uma câmera de selfie de 13 anos.

O POCO X7 para 5G possui uma bateria de 6.550mAh com carregamento de 90W, enquanto o POCO X7 5G possui uma bateria de 5.500mAh com suporte para carregamento de 45W. Enquanto isso, o POCO M7 para 5G e POCO M6 mais de 5G instruíram 5,11mAh (carregamento de 45W) e 5.030mAh (carregamento de 33W), grávida, respectivamente.