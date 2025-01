Seu perfil psicológico pode se referir ao seu risco de declínio cognitivo

Nossos perfis psicológicos fornecem pistas sobre o nosso risco futuro e nossa gravidade do declínio cognitivo que um dia poderia um dia informar estratégias de prevenção feita de alfaiate, sugerem um novo estudo.

“O objetivo era elucidar como várias combinações de características psicológicas estão ligadas à saúde mental, cognitiva e cerebral”, ” explicar Psicólogo da Universidade de Barcelona, ​​David Bartertis-Faz.





“Até o momento, o risco psicológico e os fatores de proteção foram examinados quase exclusivamente de forma independente: essa abordagem é limitada, porque as características psicológicas não existem isoladamente”.





Bartrés-Faz e seus colegas entrevistaram mais de 1.000 adultos dos mais antigos e usaram os resultados para classificar indivíduos em três tipos psicológicos em função de características comparáveis.





O perfil 1 teve pontuações baixas para o que foi considerado “fatores de proteção”, em particular auto-reflexão, extroversão, prazer, abertura, consciência e senso de vida. Perfil 2 foi caracterizado por características de risco alto negativo, enquanto o perfil 3 apresentava características de risco de proteção alta e moderadamente baixas.





Mais de 500 dos participantes tiveram dados cognitivos e de ressonância magnética retirados no início da experiência e, novamente, 2,3 anos depois, durante um acompanhamento.

Os do perfil 1 tiveram as pontuações mais baixas para fatores de proteção, portanto, níveis mais baixos de consciência, abertura à experiência, extroversão e agradável. O melhor que eles foram bem -sucedidos em testes cognitivos e tiveram a atrofia cerebral mais alta medida durante os testes de acompanhamento.





“Os dois estudos clínicos e de imagem cerebral indicaram que indivíduos com um alto objetivo na vida têm maior resiliência à patologia cerebral sobre seu impacto na função cognitiva”, pesquisadores Escreva em seu artigo.





Os participantes colocados no perfil 2 mantiveram os níveis mais altos de depressão e ansiedade nos estágios iniciais e monitoramento do estudo, e tiveram o maior número de problemas de memória e o maior risco de riscos de demência aumentados desde o início.





Surpreendentemente, eles não mostraram diferenças notáveis ​​nos testes cognitivos e na espessura cortical em comparação com os do perfil 2, que apresentaram características psicológicas mais equilibradas durante o monitoramento quando a ansiedade e as influências da depressão foram levadas em consideração.





Outros estudos com amostras maiores são necessárias para validar esses resultados, dizem os pesquisadores. O vínculo entre o Perfil 2 traços psicológicos E declínio cognitivo são bem -estabelecida em pesquisas anteriores.





Exatamente por que esses relacionamentos existem não está claro. A angústia resultante de combinações de características psicológicas pode aparecer como uma causa razoável, embora seja importante ter em mente que as características psicológicas são frequentemente moldadas por estressores e experiências externas.





É por isso que a pobreza e / ou trauma também estão fortemente ligados ao declínio cognitivo, porque exacerbam características psicológicas arriscadas da tendência de se preocupar com a ansiedade por si só.





As influências genéticas de certas características também podem desempenhar um papel na redução da proteção ou no aumento dos níveis de risco.





No entanto, todos juntos, os resultados destacam a necessidade de avaliar fatores de estresse e proteção, os pesquisadores recomendam em seu artigo.





Eles sugerem que aqueles no perfil 1 se beneficiariam especialmente de terapias que os ajudam a identificar um senso de objetivo, como aceitação e terapia de comprometimento, enquanto os perfis do Grupo 2 provavelmente responderiam melhor à terapia de redução de angústia.





Garanta que as pessoas possam acessar terapias eficazes podem reduzir os crescentes impactos sociais e econômicos da demência nas próximas décadas.

Esta pesquisa foi publicada em Natureza de saúde mental.