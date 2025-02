Seu risco de câncer poderia flutuar até nascido, você nasceu

A lista de diferentes fatores que podem afetar o risco de câncer é longa – a poluição atmosférica de seu aumento no consumo de leite, reduzindo -o. Agora, um novo estudo sugere que suas chances de obter a doença são pelo menos parcialmente definidas antes do seu nascimento.





Liderados por uma equipe do Instituto Van Andel nos Estados Unidos, os pesquisadores por trás do estudo descobriram que o que está acontecendo durante o desenvolvimento no útero pode estar ligado ao risco de câncer – reduzindo e aumentando esse risco, dependendo do cenário .





Em particular, eles identificaram dois Estados epigenéticos – Modelos de programação genética – que afetaram o risco de câncer em camundongos geneticamente modificados. A equipe se concentrou na proteína TRIM28 em seu papel como controlador epigenético: a maneira como ilumina ou desativam os genes sem modificar as sequências de DNA subjacentes.

As forças desses modelos de genes influenciaram, que o risco de câncer aumenta ou que os ratos mais tarde na vida. Não sabemos o que causou as variações epigenéticas dos ratos, mas isso mostra que mesmo camundongos geneticamente idênticos podem ser encontrados com diferentes níveis de risco de câncer, dependendo do seu desenvolvimento.





“Nossos resultados mostram que as raízes do câncer podem começar durante o período de desenvolvimento sensível, oferecendo uma nova perspectiva para estudar a doença e novas opções potenciais de diagnóstico e tratamento”. disse Ilaria Panzer, Molecular Biológico do Instituto Instituto.





A equipe também descobriu que o tipo de câncer era diferente entre os grupos. Os cânceres que se desenvolveram no estado de menor risco tinham maior probabilidade de ser câncer de tumores líquidos, como leucemia ou linfoma. No estado com riscos mais altos, eles eram mais propensos a serem cânceres de tumores sólidos, como câncer de pulmão ou próstata.





A maneira como esses dois estados epigenéticos (ou outros estados) podem se desenvolver não é claro: pode ser simplesmente aleatório, mas também vimos estudos anteriores conectando fatores pré -natais externos (como Exposição ao álcool no útero) correndo o risco de câncer.





“Como a maioria dos cânceres ocorre mais tarde na vida e é entendida como doenças de mutação ou genética, não houve ênfase na maneira como o desenvolvimento pode moldar o risco de câncer” “” ” disse J. Andrew Pospisilik, diretor do Centro de Epigenética do Instituto Van Andel. “Nossos resultados mudam isso.”





“Nossa identificação com esses dois estados epigeneticamente diferentes abre as portas para um novo mundo de estudo sobre os fundamentos do câncer”.





O melhor conhecimento dessas fundações pode, obviamente, levar a novos caminhos a serem explorados em termos de tratamentos – embora esta pesquisa esteja sempre em seus estágios iniciais, os casos de câncer continuando aumentando acentuadamente, pode ser vital desbloquear mais segredos da doença.





“Todo mundo tem um certo nível de risco, mas, quando o câncer ocorre, tendemos a considerá -lo como azar”, ” disse Panzeri. “No entanto, a má sorte não explica completamente por que algumas pessoas desenvolvem câncer e outras não”.





“Mais importante, a má sorte não pode ser direcionada para o tratamento. A epigenética, por outro lado, pode ser direcionada”.

A pesquisa foi publicada em Câncer de natureza.