Seus dados pessoais foram expostos na violação dos dados do GrubHub? Aqui mostramos como se proteger

Grubhub sofreu recentemente uma violação de dados, expondo os dados pessoais de clientes, estudantes universitários no serviço de entrega Jantar no campus programa, comerciantes e motoristas, Disse o serviço de entrega on -line de alimentos No início desta semana.

A fonte do estupro remonta a um terceiro provedor de serviços para a equipe de atendimento ao cliente da GrubHub. A peça não autorizada concordou com nomes, endereços de email, números de telefone, tipos de cartões e os quatro últimos dígitos no cartão de pagamento.

“Após a descoberta, lançamos rapidamente uma investigação, identificando o acesso não autorizado a uma conta associada a esse fornecedor”, disse a empresa. “Terminamos imediatamente o acesso à conta e eliminamos completamente o provedor de serviços de nossos sistemas”.

A pesquisa interna do Grubhub descobriu que as senhas dos clientes não foram afetadas por essa violação, mas algumas senhas de hash foram. As senhas de hash são caracteres aleatórios que mascaram as senhas reais armazenadas nos servidores da empresa.

A empresa de entrega de alimentos confirmou em seu site que fez do hacker Não Obtenha acesso a informações comerciais de login, detalhes da conta bancária, números de previdência social, números de débito completos ou cartão de crédito, informações da conta bancária ou números de carteira de motorista. Grubhub não respondeu imediatamente ao pedido da CNET para comentários adicionais.

O que posso fazer para me proteger depois desse estupro?

Não está claro quantas pessoas foram afetadas pelo estupro de Grubhub. Mas se você usar o GrubHub e deseja garantir que você esteja protegido, existem algumas etapas que você pode seguir.

Solicite um novo cartão de crédito (ou atualize seu cartão virtual)

Os números completos de cartão de crédito nessa violação não foram acessados, apenas os últimos quatro dígitos. Mesmo assim, se ele tivesse um cartão de crédito economizado em sua conta, é uma boa idéia ligar para a empresa ou o banco de cartão de crédito e pedir que eles enviem um novo cartão por correio.

Se você tiver um número de cartão de crédito virtual salvo em sua conta, recomendamos a exclusão desse número com o emissor do seu cartão e solicitando um novo.

Altere sua senha

Embora apenas as senhas de hash sejam expostas na violação do GrubHub, não há danos à atualização de sua senha em sua conta. Lembre -se também de atualizar suas senhas em outras contas on -line para as quais você usa as mesmas informações de login.

Você deve ter uma senha diferente para cada conta on -line que pensa. Se você achar isso muito difícil, considere registrar -se em um administrador de senha.

Cuidado com ataques de phishing

Os endereços de e -mail e os números de telefone estavam comprometidos com a violação do Grubhub. Com essas informações, os cibercriminosos podem criar ataques de phishing destinados a roubar suas informações confidenciais ou seu conquistado efetivo com tanto esforço.