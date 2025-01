‘Severance’ temporada 2: 5 perguntas incríveis que precisamos responder o mais rápido possível

A separação, o thriller de ficção científica distorcida da Apple, está de volta. Com dois episódios baixos e oito restantes (o final da temporada chegará à serpentina em 21 de março), as expectativas estão nas nuvens de que a série ainda pode entregar os produtos. Até agora, ele fez isso, mesmo se ainda estamos questionando tudo.

A primeira temporada do drama da Apple TV Plus terminou com o golpe de um cliffhanger, que deixou a Internet cheia de tudo, de números de dança musical improvisados ​​a cabras. (Qual é o problema com as cabras dos bebês?

Durante o dia oficial da imprensa do programa em dezembro, conversei com a estrela da série Adam Scott, o diretor e produtor executivo Ben Stiller, e o criador da série e o showrunner Dan Erickson sobre Zoom. Suas respostas sugeriram o que virá no resto da segunda temporada.

Aviso de spoiler: Pare de ler se você não for pego na temporada 1. Os principais spoilers estão abaixo.

Leia mais: Apple TV Plus Review: Small Library, mas a qualidade é a primeira categoria

Getty Images/Zooey Liao

Por que a equipe da Refinaria Macrodata decidiu se separar?

Zach Cherry, Britt Lower, John Turturro e Adam Scott retornam à Lumon Industries na Severance Season 2, chegando ao Apple TV Plus em 17 de janeiro. Apple TV Plus

Sabemos que Mark (Scott) escolheu a compensação porque estava chorando a perda de sua esposa, e Helly (Britt Lower) se juntou à conexão familiar com Lumon, mas e Irving (John Turturro) e Dylan (Zach Cherry)?

Vimos muito pouco da vida de Dylan, mas sabemos que ele vive com seus três filhos e parece ter um relacionamento decente. Irving é obcecado pelo elevador no piso do teste e vive uma vida brilhante com um cachorro chamado Radar.

Quando a compensação foi lançada pela primeira vez, o público estava se perguntando o que seria necessário Para cortar suas próprias mentes Se essa tecnologia existisse. Que tipo de trauma tóxico ou situação de vida motivaria essa opção?

Cada personagem certamente tem sua própria história comovente por trás de sua decisão de ser cortada, e é quase certo que obteremos respostas para essa pergunta na segunda temporada.

Gemma está realmente vivo?

Dichen Lachman interpreta a sra. Casey na 1ª temporada de Severance no Apple TV Plus. Apple TV Plus

Uma das maiores revelações da primeira temporada chegou ao final do episódio 7, desafiando o jazz, quando descobrimos que a sra. Casey, diretora de bem -estar de Lumon, parece exatamente com a esposa de Outie Mark, Gemma (Dichen Lachman), a quem todos no exterior acreditam que ele morreu em um acidente de carro.

Como Diablos Lumon fez isso? Estava morto falso gemma ou uma aparência semelhante? Lumon está na prática da clonagem humana?

Os membros do elenco desacreditaram essa última teoria no vídeo mencionado do YouTube, mas é claro que a sra. Casey (cuja innie só está viva há 108 horas) é muito diferente dos outros trabalhadores cortados.

Uma teoria dos fãs sugere que Gemma está em coma do acidente de carro e sua versão de Innie só pode acordar ocasionalmente. Mas ela não mostra indicações físicas de um acidente grave.

O gemma/ms. Casey Mystery – e As idéias que causaram – Parece um dos maiores desafios de escrita para o programa. Esse mistério certamente será abordado na segunda temporada. Segundo Scott, é um ponto de trama que alimenta a história de seu personagem nesta temporada e causa uma luta entre os dois seres da marca.

“Ele sente que tem que ajudar em sua partida e levar Gemma de alguma forma pela porta”, disse o ator. “Mas então onde estão seus laços emocionais e seus interesses emocionais? A innie realmente interessante e a marca inicial nesta temporada está como seus interesses estão alinhados. Em que momento eles se juntarão ou se moverão mais separadamente?”

Por que a Harmony Cobel está tão obcecada com a Lumon Industries?

Patricia Arquette interpreta Harmony Cobel na 1ª temporada. Apple TV Plus

Como o gerente de piso cortado de Lumon, Harmony Cobel (Patricia Arquette) leva seu trabalho extremamente a sério. Ela é como um culto de sua devoção ao fundador de Lumon, Kier Eagan e dos nove princípios principais. O porão de sua casa inclui um santuário para Kier e artefatos pessoais de sua mãe, Charlotte.

Harmony não é vista, como Seth Milchick (Tramell Tillman) e Doug Graner. Mesmo assim, ao contrário dos dois, mantém uma personalidade separada no mundo exterior: o vizinho de Mark, “Sra. Selvig”, que faz biscoitos de lavanda atrozes e constantemente parafusar a reciclagem e os recipientes de lixo de Mark.

Um dos temas de carreira da primeira temporada do programa é o conflito de Harmony com o conselho de Lumon sobre “reintegração”, a prática controversa de mesclar as personalidades dos trabalhadores novamente depois de remover o chip do cérebro. O conselho insiste que a reintegração é impossível, enquanto Harmony tem evidências de primeira mão de que Petey Kilmer conseguiu (antes de matá -lo).

Depois de manter a tentativa de suicídio de Helly, o conselho atira em Harmony, que responde destruindo seu porão e colapsando em desânimo em seu santuário, que agora vemos ter um tubo de fã e uma pulseira médica que diz: “Charlotte Cobel” com uma data de nascimento de 17 de março , 1944.

Harmony e Sra. Selvig vestem de uma maneira que cobre o pescoço, que nunca é visto. Harmony poderia ser Charlotte, que tem cicatrizes de traqueotomia ou outra cirurgia no pescoço? Você tem um investimento pessoal em reintegração?

Poderíamos continuar, mas você entende o ponto. As perguntas em torno de Harmony Cobel abundam, e é quase certo que aprenderemos muito mais com a história de sua história na segunda temporada.

Por que Irving pinta aquele salão e elevador?

John Turturro como Irving na Severtance Season 1. Apple TV Plus

Quando vemos o outie Irving, aprendemos que você gosta de ouvir o Motorhead e pintar repetidamente o elevador no piso de teste de Lumon. Dominados por preto grosso, essas pinturas enchem a casa de Irving e explicam por que as unhas de Innie Irving estão cheias de merda escura.

Mas qual é a conexão de Innie irving com aquele salão e elevador desolados? Você esteve no chão do teste ou perdeu alguém? Nunca o vemos naquela área do elevador em Lumon. De fato, a única pessoa que vemos usando esse elevador é a Sra. Casey.

Uma teoria dos fãs Ele afirma que Innie Irving visitou o piso do julgamento e foi “restaurado” por Lumon várias vezes, o que poderia explicar por que ele diz que está lá há três anos, mas seu crachá indica nove.

John Turturro de Irving “desacreditou” pessoalmente essa teoria em um Vídeo promocional de distribuição de separação. Talvez o trauma de Innie Irving do piso do teste tenha vazado em sua personalidade externa. Ou outie Irving está tentando enviar uma mensagem através do seu inconsciente para Innie Irving?

Quanto de um sociopata é Helena Eagan, afinal?

Britt Lower retrata Helly R. e Helena Eagan no programa Apple TV Plus Severance. Apple TV Plus

Como sua história na primeira temporada deixou claro, Helly não queria ter nada a ver com Lumon. De fato, ela ameaçou o auto -marminar para escapar. As coisas não saíram à sua maneira. Em uma das cenas mais brutais da primeira temporada, o outie Helly envia uma mensagem de vídeo para Innie Helly, dizendo: “Eu sou uma pessoa. Você não é. Eu tomo as decisões”.

Durante o final da temporada, descobrimos que Outie Helly é Helena Eagan, filha do atual CEO da Lumon Industries, Jame Eagan, e sofreu uma compensação como uma campanha de relações públicas para garantir que a prática de separação permaneça legal. Durante nossa conversa em zoom com Erickson, ele tirou diversão que Outie Helly bebeu o Lumon Kool-Aid.

“As entradas se sentem mais próximas da versão verdadeira e autêntica do eu para cada um dos personagens, em parte, porque acordam como um quadro em branco”, disse Erickson. “De certa forma, ela (Helly) representa uma versão mais verdadeira daquela pessoa que provavelmente saiu.”

Tramell Tillman interpreta Milchick na segunda temporada de Severance. Apple TV Plus

Em vez de se concentrar apenas nas coisas do Lumon, que é como a primeira temporada foi desenvolvida na maior parte, parece que a Severtance Season 2 expandirá seu alcance e explorará as casas e a vida pessoal das saídas de MDR.

Quanto às entradas, elas lidarão com uma crise de identidade coletiva.

“O que dividido também é uma pergunta”, disse Stiller. “Quanto essa barreira realmente separa suas emoções, seus sentimentos e seus desejos? Quando você vê uma innie que é muito mais inocente que o Outie, a idéia para mim às vezes é o seu filho, sua criança interior”.

Levando em consideração que nossos heróis de MDR operam com uma mentalidade de infância, sua viagem pode se sentir muito mais precária. Segundo Erickson, tudo se tornará mais sombrio e assustador.

Agora que as entradas viram um pedaço do mundo exterior, que tipo de repercussões estão no horizonte? “Não há vitória sem recuo e indolor”, brincou Erickson.

“Queríamos ver o que aconteceria com os personagens depois que eles empurraram o urso”, acrescentou. “O que acontece quando o urso retorna?”