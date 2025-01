Sim, a comida se lembra que se levantou em 2024. É isso que vem depois

Em 2024, retiros alimentares nos Estados Unidos pareciam atirar. Entre os surtos de fitas de Listeria e E. coli e os problemas com a UNT declararam alérgenos e outros possíveis poluentes, houve 1.908 retiradas e cosméticos de alimentos durante o ano fiscal de 2024 da Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos, que trabalhou em outubro 1, 2023, até setembro. . 30, 2024.

O FDA agrupa as retiradas de alimentos e cosméticos juntos, mas contribuindo para a grande quantidade de retiros em 2024 foram surtos de Listeria na cabeça de Boar e Bruzepac, o que resultou na retirada de mais de 15 milhões de libras de comida pronta para comer.

Os retiros alimentares não estavam no ponto mais alto de 2024, mas foram mais altos do que em alguns últimos anos, por isso conversamos com um especialista em segurança alimentar para obter algumas respostas.

Aqui está uma olhada na história recente dos retiros alimentares e o que esperar em 2025.

Foram as mais altas retiradas de alimentos em 2024 do que em 2023?

Sim. De acordo com Dados da FDADurante o ano fiscal de 2024, havia pouco mais de 1.900 retiradas de alimentos/cosméticos.

É assim que isso se acumula até os últimos cinco anos:

Em 2023, Havia 1.563 Memórias alimentares/cosméticas.

Em 2022, Havia 1.809 Memórias alimentares/cosméticas.

Em 2021, Havia 1.026 Memórias alimentares/cosméticas.

Em 2020, Havia 1.536 Memórias alimentares/cosméticas.

Em 2019, Havia 2.046 Memórias alimentares/cosméticas.

Isso significa que os retiros de alimentos/cosméticos 2024 foram os mais altos desde 2019. Mas essa não é a imagem completa. Apesar do aumento de 2024, as retiradas alimentares/cosméticas foram ainda mais baixas do que nos sete anos anteriores a 2020 e, em mais da metade desses anos, eles foram significativamente mais baixos. Em 2017, por exemplo, havia 3.609 retiradas de alimentos/cosméticos, quase o dobro da quantidade em 2024.

O que estava por trás dos retiros alimentares em 2024?

Durante a remoção da cabeça do javali, pelo menos 61 pessoas ficaram doentes e morreram, de acordo com os Estados Unidos Centros de controle e prevenção de doenças, o que o torna o surto mais mortal de 2024. E acredita -se que o número de pessoas que ficaram doentes em relação à carne de delicatessen contaminada é muito maior.

“As retiradas envolvendo listeria são mais difíceis apenas por causa do tipo de bactéria que é”, Jaydee Hanson, diretor de políticas das políticas das políticas Centro de Segurança AlimentarEle diz à CNET.

Como resultado da poluição, mais de 7 milhões de libras de carne e aves foram removidas para comer. Um recém -lançado Revisão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos Ligado “Práticas inadequadas de saneamento” em uma instalação da Virgínia no surto.

De acordo com a revisão, houve “várias instâncias de não conformidade com os procedimentos operacionais padrão de saneamento e os padrões de desempenho de saneamento” na instalação, incluindo o desperdício de produtos que permanecem no equipamento do uso do dia anterior. A revisão do USDA também citou a necessidade de inspeções e supervisão do governo mais fortes. A cabeça de Jabali disse ao USA Today que a empresa agora está trabalhando para implementar “programas aprimorados de segurança alimentar em toda a empresa”.

Embora as práticas e os problemas do saneamento tenham contribuído para a retirada de alimentos em 2024, Hanson diz que existem outros fatores que devem ser considerados, incluindo mudanças climáticas e a localização das fazendas onde nossa comida é cultivada.

“Os vegetais em particular não são muito inspecionados”, diz Hanson, “e temos algumas operações realmente enormes de produção de carne que, na minha opinião, são muito próximas das operações vegetais”.

“Se você estiver bombeando água para o seu campo vegetal que está deixando uma operação de carne, ele terá Salmonella, E. coli e outras coisas naquela água que está bombeando para o campo”, acrescenta ele.

Outra grande aposentadoria relacionada à Listeria incluiu quase 12 milhões de libras de carne pronta para comer, que ocorreu em uma instalação de Durant, Oklahoma. De acordo com Notícias de segurança alimentarA carne pronta para comer é muito mais do que carne crua dentro das instalações, o que aumenta as possibilidades de contaminação.

Hanson diz que acredita que “a demanda por conveniência e uma maior centralização da produção desses alimentos” é outra causa de retiradas generalizadas.

“Quando toda cidade pequena costumava ter uma loja de açougueiro que fazia casais de fígado deixar os animais que foram colhidos ali, você não a estendeu a todo o país”, diz ele. “Agora, se você tiver apenas algumas empresas que produzem uma grande quantidade de comida, quando há um problema, ela se estende por todo o país”.

Os retiros serão aumentados em 2025?

É muito cedo para saber como os retiros serão no ano novo e, com a nova administração presidencial, há incerteza adicional. Um fator que contribui para isso é uma pausa nas comunicações do FDA, do CDC e de outras agências governamentais, que o governo Trump ordenou nesta semana, como relatado Para o Washington Post.

“M Eletrônico. “Esta é uma breve pausa para permitir que a nova equipe estabeleça um processo de revisão e priorização. Há exceções aos anúncios que as divisões do HHS acreditam que são missionárias, mas serão pagas em caso de caso”.

A pausa na comunicação durará até 1 de fevereiro, NPR relatado. Não está claro se ele mudará o atual protocolo da FDA para alertar o público sobre os retiros alimentares. Nem está claro se a nova administração mudará qualquer protocolo de segurança alimentar.

“O FDA e o USDA agora têm boas ferramentas para (surtos de controle), mas a grande questão será se eles tiverem dinheiro suficiente para implementar o que precisa ser feito”, diz Hanson.

Outro fator a considerar é a imigração, diz ele.

Trabalhadores agrícolas nacionais enquete 2019-2020 mostrou que aproximadamente 44% dos trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos não são documentados. Hanson disse que as deportações em massa na escala solicitadas pelo presidente Donald Trump podem resultar em uma escassez de trabalho que poderia levar a “tentativas de encontrar mais maneiras de salvar os trabalhistas para lidar com o crescimento de nossas culturas”.

“Muito é reduzido à quantidade de dinheiro que o Congresso dá ao FDA e ao USDA para garantir que as coisas sejam inspecionadas adequadamente”, diz Hanson.

Como proteger dos alimentos transmitidos por alimentos

É importante prestar atenção aos retiros quando são divulgados e tomam as precauções necessárias ao lidar com os alimentos removidos, como descartá -lo imediatamente e limpar qualquer superfície com a qual possa ter entrado em contato.

Você também pode começar a comprar seus agricultores locais, para que você possa rastrear diretamente onde vem sua comida. Também é importante garantir que a carne sempre cozinhe à temperatura recomendada, para matar qualquer bactéria possível.

“Se você estiver cozinhando carne, sempre preste atenção a temperaturas seguras”, diz Hanson. “Um bom termômetro custará cerca de 10 dólares. Compre e use -o. O copagamento da sua sala de emergência será muito mais do que esse termômetro”.