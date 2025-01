Sim, agora você pode obter até US$ 4.000 com um adiantamento de reembolso de impostos, mas é arriscado

Se há um destaque da temporada de impostos para a maioria de nós, é receber uma restituição de imposto. Embora ele temporada de declaração de impostos ainda não começou oficialmente; Esperamos que seja inaugurado no final do mês; Você pode querer receber sua restituição de imposto mais cedo pagar dívida de férias ou financiar uma próxima viagem ou despesa.

Algumas empresas de software tributário anunciam adiantamentos para restituição de impostos, um empréstimo de curto prazo que pode lhe dar acesso à restituição de impostos ainda mais cedo. Conseguir seu dinheiro agora pode parecer tentador, mas a maioria dos especialistas não recomenda solicitá-lo.

Essa história faz parte Impostos 2025Cobertura da CNET do melhor software tributário, dicas fiscais e tudo que você precisa para registrar sua declaração e rastrear seu reembolso.

“Embora os adiantamentos para restituição de impostos possam parecer atraentes quando as finanças estão apertadas, só recomendo retirá-los se necessário”, disse Dana Ronald, presidente do Tax Crisis Institute. “Eles geralmente acarretam altas taxas de juros e taxas, o que pode aumentar o custo geral do empréstimo.”

Se você contrair um empréstimo antecipado para restituição de imposto, poderá acabar pagando-o antecipadamente ou a longo prazo. Antes de solicitar um adiantamento de restituição de imposto, certifique-se de saber como eles funcionam e quais são os riscos.

Leia mais: Crédito fiscal infantil: descubra se você tem direito

O que são adiantamentos para restituição de impostos e como funcionam?

Um adiantamento de restituição de imposto (também chamado de empréstimo antecipado de restituição) é um empréstimo de curto prazo que oferece uma parte do valor esperado de sua restituição de imposto semanas ou meses antes de seu reembolso real. A premissa pode parecer convincente, especialmente se você ainda estiver em dia com as contas do feriado. Normalmente, você pode pedir emprestado entre US$ 100 e US$ 4.000 até fevereiro com adiantamento de restituição de imposto.

“Adiantamentos para restituição de impostos não são dinheiro de graça e devem ser abordados com cautela”, disse Ronald. “É sempre melhor considerar cuidadosamente todos os riscos potenciais e opções alternativas antes de tomar uma decisão.”

Você solicitará um adiantamento de reembolso de imposto no site de uma empresa de preparação de impostos. Pode ser necessário que você forneça comprovante de renda, contracheque ou W-2 (se disponível) e outros registros financeiros.

Os empréstimos antecipados para restituição de impostos geralmente não têm os mesmos requisitos de pontuação de crédito de outros empréstimos, e o valor aprovado pode depender do valor esperado do reembolso. Portanto, mesmo que um serviço anuncie adiantamentos de US$ 3.000 e você espere um reembolso de US$ 3.000, isso não significa que você se qualificará para esse valor total.

Geralmente, você recebe seus fundos em alguns dias úteis e, às vezes, no mesmo dia. Se você for obrigado a declarar seus impostos junto a uma empresa de preparação de impostos, o valor devido poderá ser automaticamente deduzido de seu reembolso assim que o IRS o registrar. Caso contrário, você terá que pagar o empréstimo antes da data de vencimento acordada.

Quanto custam os adiantamentos para restituição de impostos?

Ter fundos adicionais à sua disposição pode ser útil, mas um adiantamento de reembolso de impostos com juros altos geralmente não é a melhor opção. Os juros dessa modalidade de empréstimo são elevados, com percentuais anuais acima de 35%. Para contextualizar, as TAEG médias de cartão de crédito estão em torno de 20%, enquanto as TAEG de empréstimos pessoais estão em torno de 11,56%.

Alguns serviços de declaração de impostos não cobram juros por este serviço, desde que você concorde em declarar seus impostos com eles, mas isso pode significar que você acabará pagando uma taxa para declarar seus impostos. Existem também outras taxas às quais você deve prestar atenção, mesmo que o empréstimo tenha uma TAEG de 0%. Quando chegar a hora de reembolsar seu empréstimo, por exemplo, se você decidir pagá-lo diretamente com seu reembolso, poderão ser aplicadas taxas.

Quais são os riscos de contratar um adiantamento para restituição de imposto?

Existem alguns motivos pelos quais você deve ter cuidado com empréstimos antecipados para restituição de impostos.

“Um dos maiores riscos é que sua restituição de imposto acabe sendo menor do que o valor que você pediu emprestado”, disse Ronald. Uma vez que estes empréstimos se baseiam num reembolso esperado, existe sempre a possibilidade de o seu reembolso ser inferior ao esperado. Neste caso, você será responsável pelo pagamento do saldo total.

Em segundo lugar, um adiantamento de reembolso pode custar caro, mesmo que seja anunciado como APR de 0%. Pode haver taxas ocultas, incluindo a exigência de pagamento por serviços de declaração de impostos, que podem ser caras. Além disso, alguns serviços podem cobrar taxas de juros elevadas, tornando este tipo de empréstimo mais caro.

Observação: Desconfie de credores consignados, que podem anunciar empréstimos semelhantes durante esta época do ano. Essas empresas geralmente cobram taxas de juros e taxas extraordinariamente altas. Em alguns estados, as taxas de empréstimo consignado podem ser médias tão alto quanto 400% (sim, você leu certo). Os especialistas em finanças pessoais recomendam evitar empréstimos pessoais a todo custo.

Onde obter um adiantamento de restituição de imposto em 2025

A maioria das grandes empresas de preparação de impostos oferece algum tipo de adiantamento de restituição de impostos, embora os termos, condições, qualificações e valores variem de empresa para empresa. Aqui está uma rápida olhada nos produtos oferecidos por algumas das principais empresas de preparação de impostos:

Jackson Hewitt oferece dois produtos: um adiantamento de reembolso antecipado, que você pode obter apenas com seus recibos de pagamento e vem com uma TAEG de até 35,96%, e um adiantamento de reembolso gratuito, que é um empréstimo gratuito com um máximo de 0% TAEG disponível. Locais de Jackson Hewitt.

Bloco de RH tem um empréstimo antecipado de APR de 0% de até US$ 4.000 até 28 de fevereiro. Será cobrada uma taxa de $ 42 se você optar por reembolsar seu empréstimo com reembolso de sua conta de transferência de reembolso de bloco H&R.

TurboTax oferece um adiantamento de reembolso de até US$ 4.000 sem taxas de empréstimo e TAEG de 0% até 28 de fevereiro se você atender a determinados requisitos de elegibilidade. Se você optar por pagar seu empréstimo com seu reembolso federal, poderão ser aplicadas taxas separadas.

Alternativas aos adiantamentos de restituição de impostos

Se puder, espere até que sua restituição de imposto chegue em 2025. Isso pode impedir que você receba um empréstimo maior do que você pode pagar quando sua restituição chegar. Para obter seu reembolso o mais rápido possível, o IRS recomenda preencher on-line no início da temporada fiscal e optar pela entrega por depósito direto.

Você também pode acessar sua conta poupança de emergência e recarregá-la quando chegar a restituição do imposto. Se você ainda está trabalhando na criação de seu fundo de emergência, existem outras opções mais acessíveis que você pode considerar.

Se você precisar de seu dinheiro de volta mais rápido para cobrir uma despesa ou necessidade surpresa, considere um empréstimo pessoal ou cartão de crédito com TAEG de 0%. Apenas certifique-se de fazer pagamentos mensais para minimizar juros, multas por atraso e outras penalidades.