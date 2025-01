Skin Spider-Man 2 PS5 agora disponível no Marvel Rivals

A Marvel Rivals é o popular atirador de novo herói com personagens icônicos da Marvel, e eles não ficam mais icônicos que o Homem-Aranha. O Hero da Web tem uma nova pele disponível para o jogo e é uma das melhores até agora.

A NTEASE Games lançou a pele do Homem-Aranha 2 para o herói na quinta-feira, disse o desenvolvedor em um Blog. Chamado The Advanced Suit 2.0, a roupa vem do Marvel’s Spider-Man 2, o jogo que chegou ao PS5 em 2023 e finalmente lançou na quinta-feira para computador pessoal.

O pacote Spider-Man 2 está atualmente disponível na loja da Marvel Rivals no jogo e vem com o emote uma vez amarrado e tímido, uma placa de identificação e um spray para 1.400 unidades, ou aproximadamente US $ 14. A própria pele é que você pode comprar para comprar para Apenas 1.200 créditos, ou aproximadamente US $ 12.

A Marvel Rivals é gratuita, mas como no Fortnite, você pode comprar máscaras se quiser se destacar de outros jogadores. Enquanto o traje avançado 2.0 custa algum dinheiro, há muitas peles gratuitas disponíveis na Marvel Rivals. Algumas dessas roupas exigem jogar o jogo, inserir um código ou simplesmente ter uma assinatura do PlayStation Plus.

Essas peles especiais da Marvel Rivals estão disponíveis apenas por tempo limitado. A NetEase não forneceu uma data de quanto tempo o Skin Spider-Man 2 estará disponível, mas, uma vez desaparecido, não espero vê-lo na loja a curto prazo.

Atualmente, a Marvel Rivals está disponível para consoles da série PS5, PC e Xbox.