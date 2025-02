Skull Hypercarnivore de 30 milhões, com 30 milhões de dólares

Em Fayum, Egito, onde agora está localizado um deserto estéril, uma floresta exuberante estava no passado, enxameando com a vida.

O paraíso para todas as criaturas que existe, no entanto, não foi o caso. Primatas, hipopotâmia, elefantes e Hyrax Ele morava lá, 30 milhões de anos atrás, era provavelmente a presa de um caçador formidável: um predador de ápice do tamanho de um leopardo com mandíbulas esmagadoras e dentes pastando.





Sabemos disso porque os paleontologistas acabaram de fazer uma descoberta surpreendente: um crânio quase completo desse recém -descoberto hipercarnívoro. Pertencia a um membro da ordem extinta dos carnívoros conhecidos como o nome Hyaenodonta.





Uma equipe liderada pelo paleontologista Shorouq al-Ashqar, da Universidade de Mansoura, e pela Universidade Americana do Egito, deu à criatura formidável o nome Bastetodon SyrtosApós a deusa da proteção da leoa egípcia, Paris.





“Durante dias, a equipe escavou meticulosamente camadas de rocha datadas de 30 milhões de anos”. Al-Aash lembra Escavação que deu os ossos do crânio fossilizado.





“Assim como estávamos prestes a concluir nosso trabalho, um membro da equipe viu algo notável – um conjunto de dentes grandes que saíram do chão. Seu grito animado reuniu a equipe, marcando o início de uma descoberta extraordinária: um quase completo Crânio de um velho ápice carnívoro, um sonho para qualquer paleontologista de vertebrados.

O fayum DepressãoOnde os ossos foram encontrados, representa uma assembléia fóssil incrivelmente rica e importante para entender um período de 15 milhões de anos na história da região, durante o PaleogênicoUm período crucial na ascensão dos mamíferos.





Os paleontologistas trabalham na região há mais de um século, descobrindo o rico ecossistema que anteriormente prosperou lá.





“Fayum é uma das áreas fósseis mais importantes da África”, ” explica o paleontologista Matt Barths Da Universidade Duke aos Estados Unidos. “Sem isso, saberíamos muito pouco sobre as origens dos ecossistemas africanos e a evolução de mamíferos africanos, como elefantes, primatas e hiemodios”.





Embora todos os ossos sejam importantes para entender a anatomia de animais extintos, o crânio é sem dúvida o mais importante, revelando muito sobre as estratégias de sobrevivência de um animal. O crânio de Aposta revela uma dentição compatível com Hyaeonodonta, permitindo sua classificação confiante, bem como informações sobre seu estilo de vida.





O animal, digamos, os pesquisadores, era um Hipercarnivore – aquele cuja dieta, um pouco como gatos (selvagens, em qualquer caso) e crocodilos, consiste em mais de 70% de carne. Ele teria ocupado uma posição como um predador superior em sua rede de alimentos local.





Mas a descoberta permitiu outra coisa – a contextualização dos fósseis descobertos há 120 anos. Esses restos pertenciam a um grupo de Hyaenodontes do tamanho de um leão que morava na região de Fayum, milhões de anos atrás. Quando foram analisados ​​pela primeira vez em 1904, foram agrupados com hyaenodontes europeus.

Al-Ashqar e seus colegas descobriram que esses fósseis, recém-agrupados sob o gênero Sekhmetops (Para a antiga deusa da guerra egípcia da leoa, Sekhmet) é da África em ondas e é distinto dos Hyaenodontes europeus. Aposta também é da África.





A partir daí, os animais se espalharam pelo hemisfério norte, indo para a Ásia, Europa, Índia e América do Norte. No entanto, seu reinado na África foi reduzido por mudanças ambientais, o que levou à sua possível extinção, abrindo os nichos ecológicos para que outros predadores fossem em importância.





“A descoberta de Aposta é uma conquista significativa para entender a diversidade e a evolução dos Hyaenodontes e sua distribuição global “. Al-Ashqar diz. “Estamos impacientes em continuar nossa pesquisa para desvendar as complexas relações entre esses ex -predadores e seu ambiente ao longo do tempo e através dos continentes”.

A pesquisa foi publicada no Jornal de Paleontologia de Vertebrados.