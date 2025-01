Smartphone Kingdom com tela de 6,67 polegadas e câmera de 13 megapixels listado pela TENAA

Seu reino pode estar trabalhando em um novo smartphone que poderá ser lançado em breve. O reino absoluto do chocolate foi recentemente listado em um site de certificação chinês, indicando uma remoção iminente. Embora o apelido oficial permaneça desconhecido, muitas especificações importantes do telefone foram listadas. O atual smartphone Kingdom pode ser equipado com tela de 6,67 polegadas e câmera traseira de 13 megapixels.

Listagem TENAA da Kingdom Phone

Identificado pela primeira vez por MySmartPrice, Your Mobile Phone Kingdom estão listados no site TENAA da China com números de modelo esportivos RMX3946 e RMX3948. Supõe-se que sejam variantes diferentes do mesmo telefone. Tela chocolate com tela HD de 6,67 polegadas (720 × 1.604 pixels) com botões liga / desliga, incluindo sensor de impressão digital e recurso de desbloqueio facial para autenticação biométrica.

Smartphone Realm não lançado do Reddit

Crédito da foto: TENAA

Diz-se que o telefone possui uma câmera de 13 megapixels, o que o torna uma unidade traseira de câmera tripla. Enquanto isso, a câmera frontal provavelmente usará um sensor de 8 megapixels para selfies e chamadas. As renderizações do telefone Kingdom TV vêm em uma cor azul com uma unidade de câmera com três anéis de lente distintos empilhados verticalmente na parte traseira.

De acordo com a listagem, o celular pode ser alimentado por um processador octa-core de 2,40 GHz. Espera-se que eles estejam disponíveis em configurações de 4 GB, 6 GB, 8 GB e 12 GB, juntamente com 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB de armazenamento integrado. O dispositivo pode incluir uma bateria de 4.880mAh com suporte para carregamento rápido de 45W.

Em termos de dimensões, o suposto telefone provavelmente medirá 165,7 × 76,22 (7,94 mm) e pesará 190g. As bandas de conectividade GSM, WCDMA, LTE, NR NSA e NR SA são relatadas, incluindo N1, N8 e N5 5G. Embora o nome oficial do telefone ainda não tenha sido revelado, o relatório especula que o dispositivo poderia fazer parte da série Kingdom 5 na China.