A Snapdragon India anunciou na quarta -feira que lançará rapidamente um novo Snapdragon X CPUs na Índia. Investido pela primeira vez no The Consumer Electronics Show (CES) 2025 meses, os Chippesets pretendem competir com uma oferta competente de outras empresas como Peente e POV. Semelhante aos seus colegas globais, as CPUs Snapdragon 10 provavelmente oferecerão assistência para recursos de inteligência artificial (AI), alavancando a Unidade de Processamento Neural dedicado (NPU). A empresa aguarda sua nova plataforma para alimentar laptops custam menos de US $ 600 (cerca de Rs. 51.400) em todo o mundo e a guerra semelhante não foi capaz de ser adotada nos mercados indianos.

Em depois Cerca de 10 (anteriormente Twitter), a Snapdragon India anunciou que lançará a plataforma Snapdragon 10 no país de 24 de fevereiro. Embora o fabricante de chips ainda seja especial, o resultado é rotulado como “AI PCs em All”, o que sugere isso em tudo “, o que sugere que é dizer que” sugere que um novo processador pode ser direcionado para a oferta da performance de IA para o preço acessível.

Esta plataforma é escalável em uma ampla gama de planos térmicos e fatores de forma, conforme a empresa.

Semelhante em colegas globais, a Qualcomm é o Snapdragon 10 CPUs que devem ser construídas em 4 nanômetros do processo de tecido, com oito núcleos de CPU Oryon com a velocidade de pico do relógio até 3GHz. Esta variantes inferiores ao Snapdragon 10 Plus e Lorem estão a 3,4 GHz e até 3,8 GHz de velocidades de relógio, respectivamente. Enquanto isso, na Qualcomm Adrena GPU oferece ajuda a três exibições externas do 4K / 60Hz.

O chip suporta até 64 GB de LPDDR5X ARIES com cache total de 30 MB e memória de 135 GB / s. A empresa está equipada com o Hexagon NPU, é capaz de oferecer 45 trilhões de eventos por segundo (topo) da performance de IA. Os dispositivos alimentados pelo Snapdragon 10 Football serão oficialmente certificados como Microsoft Copilot + PCs.

O condado afirma que seus novos Chippesets oferecem até duas vezes uma duração mais longa da bateria e até 163 % de desempenho mais rápido do que outros processadores concorrentes. Além disso, esta plataforma suporta 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, Conctividade USB 4 Tipo-C.