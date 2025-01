Soccer Wildfire E7, Wildfire E4 Plus supostamente superfície no banco de dados do Google Play Console

A HTC parece estar se preparando para revelar dois novos aparelhos na série Wildfire. Antes de alguma confirmação oficial da marca Taiwanesa em HTC Wildfire E7 e HTC Wildfire E4 Plus apareceu reproduzido no site do Google Play Console, sugerindo seu lançamento iminente. A listagem não inclui nenhum detalhe, além dos nomes. A HTC possui modelos como um incêndio E3 e Wildfire E2 mais o portfólio.

Theechechoutlook identificado A lista do HTC Wildfire E4 Plus e HTC Wildfire E7 na plataforma do Google Play Console. A publicação compartilhou a mesa para confirmar os telefones Monikers. A listagem não revela nenhuma especificação dos aparelhos.

A HTC não revelou oficialmente algumas informações sobre o lançamento dos smartphones HTC Wildfire E4 Plus e HTC Wildfire E7. Eles deveriam vir com um preço acessível. A marca lançou modelos semelhantes ao E3, HTC Wildfire E2 Plus e Wildfire E2 jogam nos anos anteriores.

HTC U24 Pro Preço: Especificações

O HTC U24 para o modelo mais recente lançado pela HTC. Foi lançado em junho do ano passado em Taiwan a um preço inicial TWD 18.990 (aproximadamente Rs. 556 GB na base de 12 GB de 12 GB de 12 GB + 256 GB. E 512 GB de armazenamento é precificada para TWD 20.990 (Rs. 54.000 Rs).

HTC U24 para moscas no Android 14 e possui uma tela de 6,8 polegadas de HD + (1.080×2.436 elementos) Olly com taxa de renovação de 120Hz e proteção de espelho de gorila. Ele corre para o Snapdragon 7 Gen 3 Soc com 12 GB de RAM LPDDR5. É uma unidade de câmera traseira traseira, compreendendo o sensor primário de 50 megapixels, uma câmera de ângulo ultra lato de 8 megapixels e uma câmera telefoto de 50 megapixels com zoom óptico de 2x. Na frente, as características de uma câmera selfie de 50 megapixels.

O HTC U24 está equipado com 512 GB do UFS 3.1 de armazenamento a bordo e expansível com cartão microSD. É a compilação certificada por IP67. Ele carrega uma bateria de 4.600mAh com carregamento rápido de 60w com fio, carregamento sem fio de 15W e ajuda de carregamento sem fio de 5W.