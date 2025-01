Tokamak Supercondutor Avançado Experimental da China (EAST), referido como “sol artificial“Um novo marco na pesquisa sobre fusão nuclear foi alcançado. O reator manteve um ciclo contínuo de plasma por 1.066 segundos, superando o recorde anterior de 403 segundos. Esta interrupção, anunciada em 20 de janeiro de 2025, representa um passo significativo para alcançar a fusão nuclear como uma fonte quase ilimitada de energia pura A performance destaca os avanços no plasma, um estado da matéria de alta energia reações de fusão.

Fábula do leste lento

Como anunciado pela Live Science, de acordo com a mídia estatal, o ORIENT atua como um reator de barreira magnética projetado para sustentar o plasma por longos períodos. O sucesso recente foi possível graças a atualizações no reator, incluindo um sistema de aquecimento aumentado com potência dupla. Song Yuntao, diretor do Instituto de Física de Plasmas da Academia Chinesa de Ciências, descreve um experimento crítico para as usinas de fusão do futuro. Falando à mídia chinesa, ele enfatizou a necessidade de o plasma operar de forma estável por mais de mil segundos para alcançar a geração contínua de energia.

Reatores precisam de compreensão

A fusão nuclear imita o sol, pois a luz força os átomos sob intenso calor e pressão a formar átomos mais pesados, liberando energia no processo. Ao contrário do Sol, onde a pressão imensa suporta a reação, os reatores baseados na Terra dependem principalmente de temperaturas extremamente altas. Apesar da promessa de energia abundante e limpa, os reactores de fusão consomem actualmente mais energia do que produzem.

Esforços globais em tecnologia de rede

A China é parceira do programa Reator Termonuclear Experimental Internacional, uma iniciativa multinacional destinada a promover a pesquisa em fusão. O ITER, localizado em França, deverá iniciar operações a partir de 2039 e irá revelar-se uma confusão sustentada. Os dados das experiências da EAST TRIP e de outras iniciativas globais ajudarão.

É um marco no conhecido progresso do Oriente na tecnologia de fusão, embora ainda faltem décadas de investigação antes que a sua aplicação à produção de energia se torne viável.