Satélites equipados com o Veel solar mais rápido para melhorar os avisos da manhã para os eventos climáticos espaciais que poderiam atrapalhar a infraestrutura técnica na Terra. Isso navega, que está no sol para a propulsão da luz, como o custo -benefício para o sistema de propulsão tradicional. Os cientistas acreditam que esse desenvolvimento pode melhorar o monitoramento da atividade solar e fornecer alertas anteriormente às tempestades geomagnéticas, reduzindo potenciais medos para controlar grades, satélites, sistemas GPS e atividades de tráfego aéreo. O Weather Furro atual para um ponto específico no espaço, mas a tecnologia paga do Sol não permite que os satélites movam mais locais convencionais de melhor coleta de informações.

Situado em um buraco no tempo espacial

Como relatado Por Space.com, de acordo com o Escritório Oceanico e da Administração Atmófia nacional (NOAA) Office of Space Weather Observações, que gerencia sistemas de satélite operacional, Solaris, Solis LagecRange It (L1), cerca de 1,5 milhão de fim de semana em uma terra, fornece uma situação estável para a situação para a observação solar. Irfan Azeem, Divisão Duque da Pesquisa para Operações e Divisão de Planejamento de Projetos da NOAA, relatou que o Space.com e a Solar Veel apresentam uma maneira mais eficiente de propulsão química, permitindo que mova os rios de L1 para a recuperação de dados mais rápidos. Isso pode estender as tempestades geomagnéticas de alto tempo para 50 %.

Nova missão em andamento

Um Nome do Projeto Solar Cruiser em colaboração entre NAAA e NASA, que se concentrou no desenvolvimento de uma Sparecracraft paga em grande escala. Pago, abrangendo 1.653 metros quadrados, como projetado como implantado com quatro quadrantes individuais. A NOAA relatou que os quadrantes de construção devem ser concluídos até fevereiro de 2026, com planos de garantir um lançamento em 2029. Os cientistas estão no futebol sobre o impacto dessa tecnologia na área do clima na abertura, como poderia ser a primeira detecção de ejeções de amarelo solar e coroa, em última análise, preparação ideal para o espaço turbulento dos eventos climáticos.