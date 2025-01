Solicite seus impostos por apenas $ 56 com este desconto de 30% no TurboTax Deluxe

Você provavelmente não quer começar janeiro pensando na temporada de impostos, mas ela está chegando de qualquer maneira. Para muitos de nós, pensar em impostos é um estresse constante, mas pode ser um pouco menos estressante se você tiver o melhor software tributário para ajudá-lo no processo. Felizmente, TurboTax Deluxe 2024 está à venda hoje com 30% de descontoMas o acordo provavelmente não durará muito.

TurboTax Deluxe é um software útil porque não apenas garantirá que você economize o máximo de dinheiro possível ao preencher, mas também ajudará a tornar todo o processo substancialmente mais simples. Além disso, funciona tanto em PC quanto em Mac, então você não precisa se preocupar com isso, e também pode ser usado para impostos federais e estaduais. Transforma uma experiência verdadeiramente desagradável em uma experiência muito mais agradável.

Basta ter em mente que esta versão do software fiscal TurboTax Deluxe 2024 inclui cinco arquivos eletrônicos federais e um estadual por meio de download. O arquivamento eletrônico estadual é vendido separadamente, portanto, observe que taxas adicionais são aplicadas para devoluções de arquivamento eletrônico estadual. No entanto, as taxas de arquivamento eletrônico podem ser isentas em alguns estados.

Se você está procurando um software tributário, mas trabalha por conta própria, você se sairá bem com isso, mas também vale a pena conferir nossa lista dos melhores softwares tributários para autônomos.

Por que este acordo é importante?

TurboTax é um dos nossos programas fiscais favoritos, ou pelo menos a versão padrão é. A versão deluxe inclui alguns recursos extras e como os impostos são algo com que todos temos que lidar, economizar dinheiro em software fiscal é sempre uma coisa boa.