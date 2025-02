‘Sonic 3’ abordará a Paramount Plus nesta semana

A data de lançamento Paramount Plus de Sonic the Hedgehog 3 está se aproximando rapidamente.

O Serviço de Transmissão anunciou segunda -feira que o terceiro filme da franquia se juntará a seus antecessores cheios de ação na plataforma amanhã. A última entrada é estabelecida depois que o Sonic the Hedgehog 2 e as Knuckles Paramount Plus Series e estrelam Keanu Reeves, como a voz da misteriosa e poderosa sombra de Hedgehog, um novo adversário antropomórfico para as juntas, caudas e sonic.

A comédia de ação classificada por PG acelerou nos cinemas em dezembro e atualmente tem uma pontuação de 85% em tomate podre. Um quarto filme Sonic the Hedgehog está programado para o seu lançamento em 2027. Se você perdeu a terceira aventura na tela grande ou deseja ver novamente, aqui é quando você pode atravessar um portal para o filme em Paramount Plus.

Quando ver o Sonic 3 em Paramount Plus

Ele O filme de videogame será lançado durante a noite em Terça -feira, 18 de fevereiro, Para pessoas nos Estados Unidos e no Canadá. Baseado em outro lugar? A Paramount Plus disse que “a disponibilidade do Sonic 3 nos mercados internacionais adicionais da Paramount+ será anunciada posteriormente”.

A Paramount Plus possui duas opções de assinatura para recém -chegados: essencial e Paramount Plus com o Showtime. O essencial é compatível com anúncios e custa US $ 8 por mês ou US $ 60 por ano. Você precisará do último plano, que custa US $ 13 por mês ou US $ 120 por ano para ver a programação do tempo da exposição, como os atualmente transmitidos pela Yellowjackets. O Sonic 3 também está disponível para alugar por US $ 10 em Amazon e Fandango em casa.