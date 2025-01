SpaceX lança satélites Falcon 9 em órbita a partir de Vandenberg 27 Starlink

Um foguete Falcon 9, operado pela SpaceX, foi lançado em 21 de janeiro de 2025 da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, entregando 27 satélites Starlink à órbita da Terra. A missão começou às 10h45 horário do leste dos EUA, com o primeiro estágio do Falcon 9 retornando à Terra cerca de oito minutos depois. O corredor pousou o navio drone “Sure I Love You” no Oceano Pacífico, observando seu décimo voo e recuperação bem-sucedidos.

27 satélites Starlink continuaram em órbita

Segundo EspaçoXO estágio superior do Falcon transportou 9 satélites para a órbita designada, implantando-os 61,5 minutos após a decolagem. Esta massa faz parte da missão Starlink Group 11-8. Como anunciado De acordo com space.com, os satélites incluem modelos V2 Mini aprimorados, que são 22% mais leves, com melhor propulsão, sistemas de energia e um chip duplo chamado Doppio, projetado internamente pela SpaceX.

Detalhes da missão e mudanças nas próximas regiões

Este lançamento marcou a décima missão desta execução do Falcon 9, que já havia apoiado oito missões Starlink, juntamente com os lançamentos OneWeb 4 e USSF-62. Os residentes próximos aos condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo e Ventura foram alertados sobre potenciais estrondos sônicos durante o lançamento, embora as experiências locais dependessem das condições climáticas.

A missão, que se seguiu a uma tentativa frustrada em 19 de janeiro devido a uma violação da zona de exclusão aérea, destaca os esforços contínuos da SpaceX para expandir seus satélites Starlink, projetados para cobertura global da Internet. Os relatórios indicam que haverá mais de 130 lançamentos do Falcon 9 até 2024, com as missões Starlink representando cerca de dois quartos desses voos.

Progresso da missão e planos futuros

A SpaceX anunciou que agora até 29 satélites por missão podem ser operados com as otimizações V2 Mini. A cobertura ao vivo desta missão foi fornecida através das plataformas sociais da SpaceX, fornecendo informações sobre os avanços da empresa na tecnologia de implantação de satélites.